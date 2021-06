Euro 2020 w Wirtualnej Polsce. Radio Euro i program wideo "Prosto z Mistrzostw"

Łukasz Szewczyk

• Wirtualna Polska przygotowała specjalną propozycję dla kibiców podczas Euro 2020.

• Mistrzostwa będą relacjonowane w serwisie WP SportoweFakty i w sportowej części o2.pl. Specjalny moduł pojawi się na Stronie Głównej WP.

• O zmaganiach piłkarzy będzie można też posłuchać w Open FM, a mecze oglądać za pośrednictwem aplikacji WP Pilot.

Wirtualna Polska przygotowała dla kibiców specjalny serwis dedykowany Euro 2020 . Fani futbolu znajdą tam wszystko, co niezbędne podczas turnieju piłkarskiego: terminarze meczów, tabele, drabinkę turniejową, "centrum" reprezentacji Polski, komentarze ekspertów, materiały wideo oraz statystyki. Część zestawień będzie dla WP SportoweFakty przygotowywał znany serwis statystyczny SofaScore.- mówi Paweł Kapusta, redaktor naczelny WP SportoweFakty i wicenaczelny Wirtualnej Polski.Wirtualna Polska przygotowała dla kibiców specjalny serwis dedykowany Euro 2020. Fani futbolu znajdą tam wszystko, co niezbędne podczas turnieju piłkarskiego: terminarze meczów, tabele, drabinkę turniejową, "centrum" reprezentacji Polski, komentarze ekspertów, materiały wideo oraz statystyki. Część zestawień będzie dla WP SportoweFakty przygotowywał znany serwis statystyczny SofaScore.Specjalny serwis znajduje się pod adresem: https://sportowefakty.wp.pl/euro-2020-2021 - W pracę przy obsłudze Euro 2020 będzie zaangażowanych blisko 100 osób. To dziennikarze, redaktorzy, reporterzy i wydawcy, stali współpracownicy, a także ludzie odpowiedzialni za produkcję wideo. Dla nas jako redakcji to kluczowy moment i sportowe święto - mówi Paweł Kapusta, redaktor naczelny WP SportoweFakty i wicenaczelny Wirtualnej Polski.Redakcja przygotowała dla użytkowników specjalny program na żywo poświęcony turniejowi - "Prosto z Mistrzostw". Prowadzącymi program będą Mateusz Skwierawski i Dariusz Tuzimek,a wśród ekspertów znajdzie się m.in. Radosław Majdan. W trakcie trwania programu odbywać się będą łączenia zarówno z bazą pobytową polskiej kadry, jak i miastami, które są gospodarzami Euro.W bazie Polaków w Sopocie oraz w miastach gospodarzach polskich meczów (Petersburg i Sewilla) będzie pracować kilkanaście osób, m.in. reporterzy: Dariusz Faron i Grzegorz Wojnarowski.- mówi Michał Chabas, Head of Sport w Wirtualnej Polsce.O wydarzeniach podczas Euro 2020 Wirtualna Polska planuje informować nie tylko w dedykowanym sportowi serwisie tematycznym. W Open FM powstanie specjalna stacja radiowa "Radio Euro", gdzie można będzie posłuchać audycji i muzyki związanej z mistrzostwami. Dzięki aplikacji WP Pilot będzie można zobaczyć na żywo wszystkie mecze mistrzostw. Z kolei sportowe strony o2.pl dostarczą użytkownikom rozrywkowego, lifestylowego kontentu wokół imprezy.