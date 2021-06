Motorsport i finały najsilniejszych europejskich lig hitami lata w Sportklubie

Łukasz Szewczyk

• Do końca czerwca widzowie Sporklubu poznają mistrzów w najsilniejszych europejskich ligach w koszykówce (Liga ACB) i piłce ręcznej (Bundesliga)

• Latem stacja skupi się na prestiżowych seriach motorowych z kilku kontynentów.

W dniach 13, 15 i 17 czerwca w Hiszpanii rozegrane zostaną finałowe starcia w koszykarskiej Lidze ACB. Ze względu na pandemię COVID-19 seria skrócona została do maksymalnie trzech meczów, jeśli jednak któraś z drużyn wygra dwa pierwsze spotkania, zostanie nowym mistrzem kraju. Nowym, bo wiadomo, że tytułu nie obroni Baskonia, która w ćwierćfinale uległa 1:2 Valencii Basket. I choć podopieczni Jaume Ponsarnau mają na rozpisce aktualnego wciąż jeszcze mistrza kraju, to wcale nie będą faworytami w wyścigu po złoto. Znacznie wyżej oceniane są bowiem szanse dwóch absolutnych hegemonów europejskiego basketu, Realu Madryt i FC Barcelony, którzy również marzą o powrocie na tron. Wszystkie trzy (lub dwa) finałowe spotkania Ligi ACB na żywo w Sportklubie.Także w czerwcu i również na antenie stacji decydująca rozgrywka o mistrzostwo Niemiec w piłce ręcznej. Na placu boju pozostały już tylko THW Kiel i SG Flensburg-Handewitt, którzy łącznie w całym sezonie... przegrali w lidze zaledwie trzy mecze. Pasjonująco zapowiada się również walka o miejsce na najniższym stopniu podium, o które rywalizują SC Magdeburg z Piotrem Chrapkowskim w składzie, Rhein-Neckar Löwen oraz Füchse Berlin. Najważniejsze mecze ostatniej części sezonu na żywo w Sportklubie!W czerwcu, a później jeszcze przez całe wakacje, o dobre nastroje kibiców zadbają kierowcy ściągający się w European Le Mans Series, NASCAR Xfinity Series czy Supercars. Wszystkie trzy serie wyścigowe w okresie wakacyjnym nie zwalniają tempa, dzięki czemu w każdy weekend fani motorsportu będą mogli emocjonować się przynajmniej jednym wyścigiem na żywo. W NASCAR Xfinity Series w lipcu zaplanowano trzy starty, w sierpniu cztery kolejne i będą to jedne z kluczowych rund, decydujących o awansie najlepszych zawodników do serii play-off.W Supercars Championship latem odbędą się trzy rundy - regularnie po jednej w każdym miesiącu. W czerwcu najlepsi kierowcy z antypodów będą rywalizowali w Darwin Triple Crown, w lipcu w Townsville 500, a w sierpniu Sydney SuperNight - wszystkie trzy weekendy na żywo w Sportklubie. Wisienką na torcie dla fanów wyścigów będzie jednak rywalizacja w European Le Mans Series z udziałem Roberta Kubicy. Team Polaka, WRT, póki co wybornie radzi sobie w serii 4-godzinnych wyścigów i walczy o triumf w klasyfikacji generalnej. W wakacje może mieć go już praktycznie na wyciągnięcie ręki, wystarczy, że Kubica i spółka zwyciężą 11 lipca na legendarnym Autodromo Nazionale di Monza. Czy uda im się ta sztuka?