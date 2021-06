U.S. Open 2021 na żywo w Golf Channel. Wielki Szlem po raz pierwszy z udziałem Polaka

Łukasz Szewczyk

• Stacja Golf Channel Polska podpisała umowę z United States Golf Association (USGA), organizatorem turnieju U.S. Open 2021, na wyłączne prawa do transmisji telewizyjnej.

• Adrian Meronk pierwszym Polakiem w golfowym Wielkim Szlemie

Adrian Meronk, grający od 2016 roku jako zawodowiec, który zapewnił już sobie w zasadzie start na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, jest również pierwszym Polakiem grającym w najwyższej lidze europejskiego golfa - European Tour. Adrian, 28-latek z podwrocławskiego Toya Golf & Country Club, zwycięskich drużyn w rozgrywkach Arnold Palmer Cup, w których stają naprzeciwko siebie najlepsi amatorzy w europejskim i amerykańskim golfie.- powiedział Marek Sowa, współzałożyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej Golf Channel Polska.Widzowie Golf Channel Polska będą mogli śledzić zmagania najlepszych golfistów świata w dniach 17-20 czerwca. W tym roku turniej U.S. Open wraca po kilkunastu latach na słynne pole Torrey Pines South w San Diego, w południowej Kalifornii. To właśnie na Torrey Pines, podczas U.S. Open 2008, miał miejsce legendarny, pełen dramatu triumf Tigera Woodsa, który grał w turnieju z poważną kontuzją. U.S. Open to drugi najstarszy turniej golfowy na świecie, po brytyjskim The Open. Będzie to już 121 edycja tego wyjątkowego wydarzenia sportowego. Pula nagród wynosi 12,5 miliona dolarów i jest najwyższą wśród turniejów wielkoszlemowych w golfie.