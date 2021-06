ONE Championship: Full Blast II na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• ONE Championship nie zwalnia tempa i już w najbliższy piątek organizuje kolejną, ciekawie zapowiadającą się galę.

• Tym razem w karcie walk znajdą się pojedynki MMA i kick-boxingu, a w walce wieczoru starcie w formule Muay Thai.

• Transmisja w Fightklubie

Włodarze ONE Championship urozmaicają swoje gale tak, aby na każdej z nich znaleźli dla siebie coś ciekawego fani każdej z dyscyplin sportów walki. Nie inaczej będzie i podczas najbliższego show, Full Blast II, które odbędzie się już 11 czerwca. Całe wydarzenie rozpocznie się kick-boxerskim starciem Wanga Wenfenge z Taikim Naito. Po nim do oktagonu wkroczą specjaliści od MMA: jako pierwsi zaprezentują się Ma Jia Wen i Yoon Chang Min w wadze piórkowej, a później Ben Wilhelm i Amarsanaa Tsogookhuu w wadze lekkiej. Wreszcie zwieńczeniem całej gali będzie konfrontacja w Muay Thai pomiędzy Mongkolpetchem Petchyindee Academy, a Eliasem Mahmoudim.w wadze do 62,8 kg.Elias Mahmoudi do piątkowej gali ONE: Full Blast II przystąpi z zawodowym dorobkiem 32-4! Aktualnie czwarty zawodnik rankingu w wadze muszej ma w dorobku m.in. zwycięstwa z Yukinorim Ogasawarą i legendą Muay Thai, Lerdsilą Phuketem Top Team, co dowodzi, że jego talent i możliwości pozwalają mu liczyć na zwycięstwa z absolutnie najlepszymi fighterami na świecie. 23-latek, mieszający na co dzień w Paryżu, jedyną porażkę w ONE Super Series poniósł z rąk Petchdama Petchyindee Academy w inauguracyjnym starciu o tytuł mistrza świata ONE w kick-boxingu.W piątek mający francusko-algierskie korzenie zawodnik będzie miał doskonałą okazję do rewanżu, w Singapurze jego rywalem będzie bowiem Mongkolpetch Petchyindee Academy, weteran, były mistrz turnieju ze stadionu Lumpinee, który w całej karierze może pochwalić się imponującym dorobkiem 114-40-2. W samym tylko ONE Super Series Taj odniósł trzy efektowne zwycięstwa i z pewnością w piątkowe popołudnie będzie chciał kontynuować zwycięską passę.Dla obu zawodników będzie to więc pojedynek niezwykle ważny z wizerunkowego punktu widzenia, jeszcze ważniejsze będzie jednak to, że jego zwycięzca znacząco przybliży się do walki z aktualnym mistrzem świata ONE w wadze muszej, Rodtangiem Jitmuangnonem.Cała gala ONE Championship: Full Blast 11 czerwca o godz. 14.30 na żywo w Fightklubie.