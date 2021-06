Jarosław Grzesiak dołącza do Grupy Zygmunta Solorza

Łukasz Szewczyk

• Jarosław Grzesiak, będący od 1991 r. pierwszym polskim prawnikiem biura Greenberg Traurig, dołączy do Zygmunta Solorza.

• Mecenas Grzesiak będzie odpowiedzialny m.in. za kwestie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Zygmunta Solorza nad jego grupą kapitałową.

- powiedział Zygmunt Solorz.Kancelaria Greenberg Traurig brała m.in. udział w wejściu Cyfrowego Polsatu i ZE PAK na GPW w Warszawie, w transakcji nabycia Telewizji Polsat przez Cyfrowy Polsat, zakupu Polkomtelu - operatora sieci Plus, a także Netii, Eleven Sports, kanałów telewizyjnych od ZPR, akcji Asseco Poland, Grupy Interia czy wreszcie ostatniej dużej transakcji sprzedaży udziałów spółki infrastrukturalnej Polkomtel Infrastruktura na rzecz Cellnex Telecom. Greenberg Traurig doradzał również Grupie Cyfrowy Polsat przy zawarciu z konsorcjum ponad dwudziestu polskich i zagranicznych instytucji finansowych umów kredytów obejmujących kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld PLN oraz kredyty odnawialne w wysokości do 1 mld PLN. Jest to wciąż największy jak dotychczas kredyt korporacyjny w polskiej walucie.Jarosław Grzesiak pozostanie w bliskich relacjach z kancelarią, którą założył i doprowadził do jej obecnej czołowej pozycji rynkowej, a także z zespołem, który przez ten czas zbudował. Będzie nadal wspierał kancelarię i stanowił o jej renomie.