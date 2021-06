Lato w TVP HD. "Przystanek Slow Food" i maratony kultowych seriali

Łukasz Szewczyk

• W piątek (11 czerwca 2021 roku) rusza wakacyjna ramówka TVP HD

• W ofercie programowej znajdą się m.in. nowy program kulinarny: "Przystanek Slow Food" oraz maratony kultowych polskich seriali po rekonstrukcji cyfrowej.

• Nie zabraknie pasma wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, w którym przypomnimy znane i lubiane filmy.

W niedzielę (13 czerwca) o godzinie 12:25 na antenie TVP HD premiera nowego, kulinarnego programu "Przystanek Slow Food". Dziesięcioodcinkowy magazyn poświęcony jest niezwykłym ludziom, którzy cenią naturalne uprawy, ekologiczne produkty i zdrowe jedzenie. Świadomie zdecydowali się zwolnić tempo i żyć w zgodzie z otaczającym ich środowiskiem i porami roku. W kolejnych odcinkach twórcy programu zaproszą widzów w inspirującą podróż po niezwykłych zakątkach Polski. Będzie to opowieść nie tylko o kulinariach, ale wszelkich przejawach filozofii życia w zgodzie z naturą. Gospodarzem magazynu jest Jacek Szklarek, znawca zdrowego życia i żywienia, prezes Stowarzyszenia Slow Food Polska. W pierwszym odcinku autorzy programu odwiedzą gospodarstwo biodynamiczne w Juchowie. Jest to miejsce, gdzie uprawia się ekologiczne warzywa i owoce, a także produkuje sery, mąkę oraz wypieka chleb. Wszystkie składniki potrzebne do ich wytworzenia powstają na miejscu. W gospodarstwie pracują również osoby niepełnosprawne, które poprzez wspólną pracę i spokój płynący z przyrody znajdują ukojenie i nabywają przydatnych umiejętności.TVP HD zaprasza również widzów na cykl "Nocne Maratony Kultowych Seriali" w każdy piątek i sobotę o godz. 23:45, a w nim najlepsze produkcje wszech czasów po cyfrowej rekonstrukcji dźwięku i obrazu, m.in.: "Alternatywy 4", "Ekstradycja", "Kariera Nikodema Dyzmy", "Janosik", "Zmiennicy", "Życie na gorąco" czy "Daleko od szosy". Już w najbliższy piątek, 11 czerwca, emisja serialu "Alternatywy 4". W niedziele dla dzieci i młodzieży TVP HD przygotowało atrakcyjne pasma kulturalne i edukacyjne z programami kulinarnymi, tanecznymi oraz prezentującymi wybitnie utalentowane dzieci. Nie zabraknie także filmów i seriali po cyfrowej rekonstrukcji takich jak: "Panna z mokrą głową", "Awantura o Basię" czy "Podróże Pana Kleksa".W poniedziałki TVP HD zaprasza na serial przyrodniczy "Życie ukryte w jeziorze" ukazujący bogate i malownicze życie w jeziorach na całym świecie.