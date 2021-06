"Strefa Kibica" w TVN24 na Euro 2020

Łukasz Szewczyk

• Od czwartku (10 czerwca 2021 roku) na antenie TVN24 pojawią się programy dedykowane Mistrzostwom Europy w piłce nożnej.

Strefa Kibica w TVN24 . Wśród prowadzących Olga Olesek i Łukasz Jedliński / Fot. TVN24

Piłkarskie euro to ważne wydarzenie, którym w najbliższym czasie będzie żyć cała Europa, w tym Polacy. Specjalnie z myślą o kibicach piłki nożnej, na antenie TVN24 oraz TVN24 GO, pojawią się dedykowane mistrzostwom programy.Od czwartku (10 czerwca 2021 roku) dwa razy dziennie (po godzinie 7.50 w "Wstajesz i wiesz" oraz o godz. 16.40 w "Faktach po południu") Joanna Kryńska, Łukasz Jedliński, Piotr Jacoń i Krzysztof Górlicki będą przekazywali i komentowali najważniejsze informacje dotyczące mistrzostw.Główny program meczowy również będzie pod marką "Strefy Kibica". Emisja 14,19 i 23 czerwca godzinę przed meczem (ok. 20:00), w przerwie meczu i od razu po jego zakończeniu. Gospodarzami nowego nowoczesnego studia będą Joanna Kryńska, Olga Olesek oraz Łukasz Jedliński. Wraz z gośćmi - ekspertami, sportowcami i miłośnikami piłki - będą śledzić poczynania naszych piłkarzy, a nasi reporterzy wraz z kibicami będą celebrować spotkania meczowe. Wśród stałych komentatorów, w naszym studiu pojawią się Radosław Majdan czy Karolina Bojar.Każde wydanie "Strefy kibica" zostanie poprzedzone półgodzinnym programem w TVN24 GO, który poprowadzi Joanna Kryńska.