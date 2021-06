10 koncertów na 10-lecie stacji. Rusza Letnia Scena Polo TV

Łukasz Szewczyk

• Z okazji swojego jubileuszu oraz gorących wakacji stacja Polo TV kontynuuje swój letni projekt koncertowy

Już do 26 czerwca w każdą sobotę widzowie Polo TV będą mogli spotkać się z największymi gwiazdami disco polo na 10 koncertach. Tak jak w 2020 roku koncerty zostaną zrealizowane w miejscach które są bliskie sercu artystów. Ekipa Polo TV zbuduje mini sceny w ogródkach, domach, tarasach, boisku piłkarskim czy na polanie pod samymi Tatrami. Bez publiczności pod sceną, ale z największą i najwierniejsza publiką- widzami Polo TV. Każdy z odcinków będzie składał się z 2 lub 3 mini recitali gwiazd, podczas których wykonają one zarówno swoje najbardziej znane hity jak i premierowe nigdy dotąd nie publikowane nagrania.Na scenie pojawią się m.in. Piękni i Młodzi, Playboys, Miły Pan, Skaner, Magda Niewińska, Marcin Siegieńczuk, Toskańsky, Camasutra, After Party, Joker, Capitan Folk, Weekend, Freaky Boys, Bqll, Andre, zespół Classic. W programie po raz pierwszy usłyszymy duety gwiazd: Playboys i Miły Pan, Macin Siegieńczuk i Magda Niewińska oraz Camasutra i After Party. Koncerty będą wzbogacone krótkimi wywiadami, również z gośćmi specjalnymi znanymi z pierwszej edycji programu, w których gwiazdy wspominać będą dekadę istnienia Polo TV.Ostatni 10 koncert odbędzie się z publicznością gdyż na koncert zostanie zaproszonych 10 telewidzów- laureatów konkursu urodzinowego stacji.Powtórki w niedziele o godz. 17.00, wtorki o godz,. 18.30 oraz czwartki o godz. 18.15.