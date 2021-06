"Taniec z gwiazdami" jesienią wraca do Polsatu. Nowy dzień emisji, na parkiecie córka Przybylskiej

Łukasz Szewczyk

• Widzowie Polsatu jesienią 2021 roku ponownie będą mogli śledząc taneczne zmagania gwiazd i osobowości świata show biznesu

• Na antenę wraca "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

• 13 edycję będzie można oglądać od września w poniedziałki o godzinie 20.00

Ten program to wielka legenda. Powstał w 2004 roku i jest obecnie nadawany w 60 państwach, na wszystkich kontynentach świata za wyjątkiem Antarktydy. Znalazł się również w Księdze Guinnessa jako najpopularniejszy show na świecie. W Polsce mieliśmy okazje obejrzeć już 25 edycji tej produkcji, z czego połowę w Polsacie. Kto w tym sezonie podejmie się wyzwania wielotygodniowych ciężkich treningów? Kto nie przestraszy się kontuzji i obolałych mięśni? Kto okaże się wielkim talentem tanecznym i podbije serca widzów, a kto będzie miał przysłowiowe "dwie lewe nogi"?Już dziś Polsat ujawanie pierwsze nazwisko uczestnika show Polsatu! Będzie to Oliwia Bieniuk, piękna córka kochanej przez wszystkich aktorki Anny Przybylskiej i piłkarza Jarosława Bieniuka. W tym roku zdawała egzamin maturalny i marzy o szkole aktorskiej.XIII edycja "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" od września w każdy poniedziałek o godz. 20:00.