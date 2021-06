Polsat i Plus zmienią logotypy. Powstaje nowa Grupa Polsat Plus (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Grupa Polsat w niedługim czasie wprowadzi nowe logotypy swoich marek oraz zmieni nazwę na Grupa Polsat Plus.

• Zmiany zaczynają się od marek kluczowych Plusa i Polsatu.

• Nowe logotypy zostały zaprojektowane przede wszystkim z myślą o przejrzystości i łatwości ich odbioru przez widzów i klientów

- mówi Zygmunt Solorz.- dodaje Zygmunt Solorz.Grupa Polsat Plus jest dzisiaj obecna z oferowanymi usługami w prawie co drugim domu w Polsce, mieszkańcy Polski korzystają z ponad 18 milionów usług internetu i telefonii, a jej programy ogląda codziennie prawie 20 milionów ludzi. To pakiety najwyższej jakości usług i produktów w segmencie telekomunikacji - pod marką Plus oraz produkcja i dostarczanie atrakcyjnego kontentu - pod marką Polsat. Dla każdego. Wszędzie. I w atrakcyjnej cenie.- mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.Nowy branding został zaprojektowany tak, aby czytelnie opisywał usługi i produkty pochodzące z Grupy Polsat Plus. Nowe logotypy strategicznych i kluczowych marek Plus (odpowiadającej za "connectivity") i Polsat (odpowiadającej za "content") w sposób spójny identyfikują je z Grupą. Zostały zaprojektowane z myślą o przyszłości, przejrzystości i wykorzystują specjalnie zaprojektowaną dla Grupy, indywidualną typografię, charakterystyczny element graficzny oraz kolory. Zielony kolor Plusa to m.in. innowacja i rozwój oraz troska o środowisko i lepsze życie. Żółty kolor Polsatu to energia, radość i optymizm płynące ze słońca - nierozerwalnie związanego z Polsatem. Dzięki temu marki będą w sposób prosty i wyrazisty kojarzyć się z Grupą, jednocześnie zachowując swój indywidulany charakter i przekaz.' - mówi Piotr Gaweł, Członek Zarządu Polkomtela, operatora sieci Plus.Zaprezentowane nowe logotypy rozpoczynają ewolucyjne zmiany w portfolio marek Grupy oraz strategii ich komunikacji. Zmiana ta ma charakter stopniowy, jest zaplanowana i rozłożona w czasie na kilka etapów. O kolejnych krokach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.