NASCAR All-Star Race na żywo w Motowizji

Łukasz Szewczyk

• Wyścig NASCAR All-Star to jedno z najbardziej unikalnych wydarzeń każdego sezonu NASCAR Cup Series.

• Podczas tego wyścigu kierowcy nie walczą o punkty, ale o równy milion dolarów, który czeka na zwycięzcę. Wszyscy inni odejdą z niczym.

Historia wyścigu All-Star sięga roku 1985, gdy po raz pierwszy rozegrano ten wyścig. Od samego początku kwalifikowali się do niego zwycięzcy poprzedniego oraz aktualnego sezonu, dawni mistrzowie pucharowej serii oraz kilku innych kierowców, którzy musieli spełniać określone kryteria. Co roku wyścig wyróżniał także unikalny format oraz często zmieniony zestaw zasad, który uatrakcyjniał rywalizację. Torem, gdzie rozgrywano wyścig All-Star, przez większość czasu był obiekt Charlotte Motor Speedway. Przed 2020 rokiem zmieniło się to tylko raz, gdy zawody w 1986 roku odbyły się na Atlanta Motor Speedway. Od ubiegłego roku miejsce rozgrywania jest zmienne. I tak w poprzednim sezonie był to tor Bristol Motor Speedway, a w tym roku kierowcy zmierzą się na 1.5-milowym Texas Motor Speedway.Tegoroczny format całego weekendu wyścigowego przypomina te z ostatnich lat. Rywalizacja rozpocznie się od wyścigu NASCAR Open. W trakcie tych zmagań kierowcy, którzy nie kwalifikują się do All-Star będą mogli wywalczyć miejsce w wyścigu głównym dzięki wygraniu segmentu (wyścig będzie podzielony na trzy etapy). Dodatkowo możliwość udziału w All-Star Race przypadnie kierowcy, który wygra głosowanie fanów dostępne na stronach internetowych organizacji NASCAR.Format samego wyścigu All-Star jest nieco bardziej skomplikowany niż rywalizacja w ubiegłym roku. Wyścig główny podzielony jest na sześć segmentów. Kolejność startową do pierwszego z nich liczącego 15 okrążeń ustali losowanie. Kolejne trzy segmenty będą rozgrywane na takim samym dystansie. Na początku drugiego segmentu część stawki zostanie odwrócona. Kolejne losowanie zadecyduje czy będzie to pierwsza ósemka, czy nawet dwunastka kierowców. Przed rozpoczęciem segmentu trzeciego odwrócona zostanie cała stawka. Segment piąty będzie najdłuższym w wyścigu i będzie liczył aż 30 okrążeń. Ostatni etap rywalizacji będzie za to najkrótszy i zamknie się w 10 okrążeniach, co łącznie czyni wyścig All-Star 100-okrążeniowym. W trakcie rywalizacji będą liczyły się wyłącznie okrążenia przejechane pod zielonymi flagami.Prócz miliona dolarów, który otrzyma zwycięzca całej rywalizacji, w tym roku zostanie przyznana także nagroda w wysokości 100 tysięcy dolarów dla zespołu, który wykona najszybszy pit-stop.Rok temu zwycięzcą wyścigu All-Star został Chase Elliott i w tym roku z pewnością, wspólnie z innymi kierowcami Hendrick Motorsports, zaliczany jest do grona faworytów. Duże szanse może mieć także Kyle Busch, który w Teksasie zatriumfował pod koniec sezonu 2020, wygrywając jeden z playoffowych wyścigów.Transmisja z wyścigu All-Star w Teksasie już 13 czerwca, w nocy z niedzieli na poniedziałek, dokładnie o godzinie 24:00. Na żywo w Motowizji.