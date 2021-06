TVP 4K i odkodowany TVP Sport na Euro w sieci Vectra

Łukasz Szewczyk

• Vectra z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2020 udostępni swoim abonentom kanał TVP 4K.

• Dodatkowo klienci operatora uzyskają dostęp do stacji TVP Sport HD w ramach tzw. "otwartego okna".

Sieć Vectra udostępnia swoim abonentom kanał TVP 4K.. Stacja będzie dostępna w pakietach: Stalowym, Srebrnym, Złotym, Platynowym i Super Film & Sport od 11 czerwca do 11 sierpnia 2021 roku, na pozycji numer 222, bez dodatkowych opłat dla klientów korzystających z dekodera TV Smart 4K z Android TV lub 4K PVR 3770CFX udostępnionego w 2019 roku. Kibice, posiadający telewizor kompatybilny z technologią 4K będą więc mogli, dzięki stacji TVP 4K, oglądać mecze EURO 2020 również w wysokiej jakości Ultra HD.Najważniejszą imprezę piłkarską roku będzie można śledzić także na kanale TVP Sport HD, który od 11 czerwca do 11 sierpnia 2021 roku udostępniony zostanie klientom korzystającym z pakietów Stalowego, Srebrnego, Złotego, Platynowego i Super Film & Sport w ramach "otwartego okna".Piłkarskie rozgrywki będą transmitowane również na kanałach TVP 1 HD i TVP 2 HD dostępnychw Vectra we wszystkich pakietach telewizyjnych, w tym w usłudze TV Smart.Klienci Multimedia Polska mogą uzyskać dostęp do kanałów w jakości 4K wybierając ofertę Vectry.