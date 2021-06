Roland-Garros przez kolejne pięć lat w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Discovery i Fédération Française de Tennis zawarły umowę, dzięki której na w kanałach i na platformie Grupy Discovery będzie można przez kolejne lata

• To przedłużenie wieloletniego partnerstwa, w ramach którego Eurosport pokazuje paryski turniej nieprzerwanie od 1989 roku.

Discovery oraz Fédération Française de Tennis (FFT) ogłosiły zawarcie nowej umowy, na mocy której miliony użytkowników platform Discovery w Europie (z wyłączeniem Francji) będą mogły oglądać Roland-Garros przez kolejne pięć lat, począwszy od 2022 roku. Potencjał Eurosportu, Discovery+, oraz bezpłatnych kanałów telewizyjnych będących w portfolio Discovery zapewnią dalszy wzrost oglądalności Roland-Garros na najważniejszych tenisowych rynkach. Eurosport transmituje każdy turniej organizowanych na kortach im. Rolanda Garros nieprzerwanie od 1989 roku.- powiedział Andrew Georgiou, President, Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Services.- podkreślił Gilles Moretton, President of the FFT.