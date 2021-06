TVP 4K na Euro w naziemnej telewizji cyfrowej, w kablówkach i na satelicie. Jak odbierać?

Łukasz Szewczyk

• Na czas Euro 2020 telewizja Polska poszerza dostępność kanału TVP 4K

• Kanał dostępny jest w naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T), w ramach testów nowego standardu nadawania DVB-T2/HEVC.

• Dostępny będzie także w ofercie operatorów sieci kablowych i w dystrybucji satelitarnej

- mówi Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji Telewizji Polskiej.Program TVP 4K zostanie uruchomiony specjalnie na czas UEFA Euro 2020 przez Telewizję Polską, która jest jedynym oficjalnym nadawcą europejskiego czempionatu w Polsce. Widzowie obejrzą za jego pośrednictwem transmisje i retransmisje wszystkich meczów rozgrywanych podczas UEFA Euro 2020, wraz z wejściami studyjnymi przygotowanymi przez redakcję TVP Sport, w jakości UHD z poszerzoną paletą barw i dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. TVP 4K będzie można oglądać także po zakończeniu rozgrywek Euro do 11 sierpnia 2021 roku.Program będzie również dostępny dla widzów korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej (NTC) w ramach testów nowego standardu nadawania DVB-T2/HEVC na pozycji LCN-82 i obejmie swoim naziemnym zasięgiem nadawczym 90% populacji kraju. Tym samym TVP 4K to pierwszy kanał w jakości UHD dostępny dla odbiorców cyfrowej telewizji naziemnej bezpłatnie, w trakcie rozgrywek tak prestiżowego turnieju, jakim jest UEFA Euro 2020. Aby odbierać program TVP 4K, konieczne jest posiadanie telewizora wyposażonego w zintegrowany tuner DVB-T2 i obsługującego kodek HEVC lub tuner zewnętrzny DVB-T2/HEVC, podłączony do naziemnego źródła sygnału antenowego. Dodatkowo odbiornik telewizyjny musi mieć matrycę 4K/UHD.Telewizory podłączone do sygnału naziemnego powinny automatycznie przestroić się i znaleźć nowy program na liście. Może również zdarzyć się, że trzeba będzie ręcznie wyszukać program na odbiorniku telewizyjnym lub zresetować dekoder zewnętrzny poprzez chwilowe odłączenie go od zasilania.TVP 4K dostępny będzie także u operatorów płatnej telewizji. Jak informuje nadawca, mecze UEFA Euro 2020 w jakości UHD będą mogli oglądać widzowie posiadający odbiorniki telewizyjne UHD/4K i korzystający z usług(pozycja 20),(pozycja 136),(pozycja 65),(pozycja 222),(pozycja 222),(pozycja 421),(pozycja 129),(pozycja 195) oraz między innymi PROMAX, Telewizji Kablowej Winogrady, Telpol i Elsat.Dodatkowo Telewizja Polska przygotowała dla widzów szereg usług interaktywnych, oferując większą ilość treści związanych z UEFA Euro 2020 w Smart TV, mobilnie oraz HbbTV