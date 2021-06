Euro 2020 z nowościami. Aplikacja TVP Sport dostępna w Smart TV, mobilnie i HbbTV

Łukasz Szewczyk

• Całe Euro 2020 w TVP Sport

• Telewizja Polska przygotowała dla widzów szereg usług interaktywnych, oferując większą ilość treści związanych z UEFA Euro 2020.

Posiadacze telewizorów z systemami Tizen (Samsung), Android TV oraz WebOS mogą już teraz pobrać aplikację. Aplikacja gwarantuje zarówno bezpłatny dostęp do transmisji meczów UEFA Euro 2020 na żywo, jak i obszernej biblioteki wideo oraz retransmisji.Aplikacja oferuje dodatkowe funkcjonalności m.in. możliwość wyboru jednej z 4 różnych ścieżek dźwiękowych - z komentarzem w języku polskim, angielskim, audiodeskrypcją oraz bez komentarza. Użytkownicy mają możliwość sortowania materiałów wg dyscypliny sportowej, dostęp do planu transmisji pozwalającego na filtrowanie wg dat i dyscyplin oraz dodawania materiałów do listy ulubionych.- mówi Marcin Klepacki, Dyrektor Biura Dystrybucji Telewizji Polskiej.Na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Telewizja Polska przygotowała także(Telewizja hybrydowa), która zostanie udostępniona widzom TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Sport HD oraz TVP 4K w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Aplikacja "Euro 2020" będzie oferować widzom podczas meczu dostęp do statystyk meczowych (także w formie graficznej umożliwiającej jednoczesne śledzenie meczu i przeglądanie statystyk), składów meczowych drużyn, transmisji z wykorzystaniem kamery 180֯. Widzowie będą mieli stały dostęp do materiałów audio-wideo, w tym skrótów meczów, bramek, wywiadów oraz pełnej informacji na temat składów drużyn, profili zawodników wraz ze statystykami turniejowymi oraz ogólnych informacji dotyczących mistrzostw. Aplikacja HbbTV "Euro 2020" została wykonana w ścisłej współpracy z UEFA.Aplikacjaz systemami Android i iOS zyskała nowe funkcjonalności. Strona główna aplikacji zmieniła swój wygląd na dedykowany UEFA EURO 2020. Podobnie jak w przypadku Smart TV, użytkownicy mają do wyboru 4 ścieżki dźwiękowe oraz wiele treści takich jak: informacje, wideo, bramki, skróty, retransmisje, mecze, drabinka, tabele grup. Zagorzałych fanów futbolu z pewnością ucieszy fakt, że podczas transmisji będą mieli dostęp do rozbudowanych statystyk, gdzie znajdą informacje kto i kiedy strzelił gola, dostał żółtą lub czerwoną kartkę, poznają składy wyjściowe, rezerwowe i będą mogli śledzić zmiany w składzie podczas meczu.