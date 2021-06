Liga Narodów, finał 1 ligi, Energa Cup, Kickboxing Fight Night - weekend z Polsat Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend na antenach Polsatu

• Hity w siatkarskiej Lidze Narodów, zakończenie sezonu Fortuna 1. Ligi, mecze reprezentacji Polski koszykarzy, finisz kolarskiego Tour De Suisse i duża dawka sportów walki.

W dniach 11-13 czerwca kanały sportowe Telewizji Polsat pokażą na żywo kilkanaście meczów Ligi Narodów siatkarzy i siatkarek. To między innymi dzięki rozgrywkom, które wystartowały w maju, miniony miesiąc pod względem oglądalności, był dla Polsatu Sport najlepszy od półtora roku. Kilkudziesięcioprocentowe wzrosty zanotowały także Polsat Sport Extra i Polsat Sport News.W piątek 11 czerwca o swoje ósme zwycięstwo w Lidze Narodów powalczą polscy siatkarze. Biało-Czerwoni prowadzą w tabeli rozgrywek, a w pokonanym polu pozostawili między innymi Włochów, Serbów, Amerykanów czy Rosjan. Piątkowy przeciwnik Polaków to ich odwieczny rywal w walce o światowe laury, a więc reprezentacja Brazylii. Przedmeczowe studio wystartuje w Polsacie Sport o godzinie 20:00, a samo spotkanie oraz pomeczowe analizy, dyskusje i wywiady wypełnią antenę do późnych godzin wieczornych. Sobotnie transmisje z Ligi Narodów obecne będą w Polsacie Sport Extra, Polsacie Sport News i Polsacie Sport. Ten ostatni kanał niemal cały dzień poświęci relacjom z tego turnieju, a punktem kulminacyjnym będzie mecz Polska - Brazylia z udziałem żeńskich reprezentacji. Transmisja rozpocznie się o godzinie 20:00. Z kolei w niedzielę Biało-Czerwone o 18:30 zagrają przeciwko Tajlandii, a spotkanie pokaże Polsat Sport.Sobota i niedziela to wielogodzinne transmisje koszykarskie w Polsacie Sport Extra. Ten kanał na żywo pokaże wszystkie mecze towarzyskiego turnieju Energa Cup, który dla reprezentacji Polski będzie jednym z etapów przygotowań do walki o igrzyska. W obydwa dni transmisje wystartują o godzinie 17:30, a każdego dnia odbędą się dwa mecze.Fanów sportów walki prawdziwy zawrót głowy czeka w sobotę. O godzinie 17:00 Polsat Sport Fight pokaże na żywo Mistrzostwa Stowarzyszenia MMA Polska. Na tym samym kanale o 19:30 rozpocznie się transmisja z gali Kickboxing Fight Night 1. Z kolei o godzinie 4:00 w nocy z soboty na niedzielę odbędzie się gala UFC 263 oraz pięściarskie wydarzenie grupy Top Rank. Polsat Sport pokaże powrót do oktagonu Israela Adesanyi, który w starciu z Mervinem Vettori będzie chciał odbudować się po porażce z Janem Błachowiczem. W walce wieczoru pięściarskiej gali w Las Vegas, Shakur Stevenson powalczy z Jeremiah Nakathilą o wakujący pas federacji WBO w wadze junior lekkiej. Galę Top Rank pokaże Polsat Sport Extra.Kibice piłkarscy w najbliższy weekend również nie będą zawiedzeni. Wraz z początkiem mistrzostw Europy, w Polsacie Sport wystartował program Cafe Euro. Codziennie o godzinie 8:00 oraz o 22:45 najlepsi komentatorzy i eksperci będą rozkładać na czynniki pierwsze wydarzenia na EURO. Niedziela 13.06 to także gorący czas dla krajowego futbolu. Tego dnia rozegrana zostanie ostatnia kolejka Fortuna 1. Ligi. O godzinie 12:30 na kanałach Polsat Sport oraz Polsat Sport Premium 1 i 2 równolegle wystartują transmisje z aż trzech spotkań.W ten weekend poznamy także zwycięzcę kolarskiego wyścigu Tour De Suisse, który oglądać można w Polsacie Sport News. A już w poniedziałek w Polsacie Sport Extra wystartują turnieje tenisowe rangi ATP 500 w Londynie oraz Halle, które stanowią rozgrzewkę przed wielkoszlemowym Wimbledonem.Plan transmisji:Piątek (11 czerwca):• 19.20 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Kanada - Francja (Polsat Sport Extra)• 20.50 Siatkówka mężczyzn: Liga Narodów - mecz: Polska - Brazylia (Polsat Sport)• 23.00(Polsat Sport)Sobota (12 czerwca)• 08.00(Polsat Sport)• 09.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Rosja - Korea Południowa (Polsat Sport)• 11.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Tajlandia - Niemcy (Polsat Sport Extra)• 12.00 Konferencja prasowa reprezentacji Polski w piłce nożnej (Polsat Sport News)• 12.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Japonia - Turcja (Polsat Sport)• 14.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: USA - Belgia (Polsat Sport Extra)• 15.10 Kolarstwo: Tour de Suisse - 7. etap (Polsat Sport News)• 15.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Chiny - Holandia (Polsat Sport)• 17.00 Sporty walki: Mistrzostwa Stowarzyszenia MMA Polska (Polsat Sport Fight)• 17.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Kanada - Serbia (Polsat Sport)• 17.50 Koszykówka mężczyzn: Energa Cup - mecz: Polska - Meksyk (Polsat Sport Extra)• 18.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Dominikana - Włochy (Polsat Sport News)• 19.30 K-1: Gala Kickboxing Fight Night 1 (Polsat Sport Fight)• 20.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Cup - mecz: Tunezja - Rosja (Polsat Sport Extra)• 20.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Polska - Brazylia (Polsat Sport)• 23.00(Polsat Sport)Niedziela (13 czerwca):• 04.00 Sporty walki: UFC 263: Adesanya vs. Vettori 2 - waga średnia: Israel Adesanya - Marvin Vettori (Polsat Sport)• 04.00 Boks: Walka o pas WBO World w Las Vegas - waga superpiórkowa: Shakur Stevenson - Jeremiah Nakathila (Polsat Sport Extra)• 08.00(Polsat Sport)• 09.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Turcja - Belgia (Polsat Sport Extra)• 11.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: USA - Japonia (Polsat Sport News)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz: GKS Tychy - ŁKS Łódź (Polsat Sport)• 12.30 Piłka nożna: FORTUNA 1. liga - mecz: Radomiak Radom - Korona Kielce (Polsat Sport Premium 1)• 13.20 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Włochy - Holandia (Polsat Sport Extra)• 13.35 Kolarstwo: Tour de Suisse - 8. etap (Polsat Sport News)• 14.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Dominikana - Chiny (Polsat Sport Extra)• 16.20 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Rosja - Kanada (Polsat Sport)• 17.50 Koszykówka mężczyzn: Energa Cup - mecz o 3. miejsce (Polsat Sport Extra)• 17.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Korea Południowa - Serbia (Polsat Sport News)• 18.00 FIA World Endurance Championship: Wyścig 8-godzinny w Portimao (Polsat Sport Fight)• 19.20 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Tajlandia - Polska (Polsat Sport)• 20.20 Koszykówka mężczyzn: Energa Cup - mecz finałowy (Polsat Sport Extra)• 20.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Niemcy - Brazylia (Polsat Sport News)• 22.45(Polsat Sport)Poniedziałek (14 czerwca):• 08.00(Polsat Sport)• 09.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Belgia - Japonia (Polsat Sport)• 11.00 Tenis: Turniej ATP w Halle - mecz 1. rundy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 11.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Rosja - Serbia (Polsat Sport)• 12.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Holandia - Dominikana (Polsat Sport News)• 13.00 Tenis: Turniej ATP w Londynie/Turniej ATP w Halle - mecz 1. rundy gry pojedynczej (Polsat Sport Extra)• 14.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Niemcy - Polska (Polsat Sport)• 15.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Chiny - Włochy (Polsat Sport News)• 17.50 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Korea Południowa - Kanada (Polsat Sport)• 19.20 Siatkówka kobiet: Liga Narodów - mecz: Brazylia - Tajlandia (Polsat Sport News)• 22.45(Polsat Sport)