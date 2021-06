Startuje Euro 2020. Wszystkie mecze na żywo w TVP i 4K, piłkarska ramówka. Plan transmisji

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, które potrwają do 11 lipca 2021 roku.

• Wszystkie mecze na żywo na antenach otwartych TVP, w Internecie oraz w jakości 4K

• Antena TVP Sport od rana do wieczora w całości poświęcona Euro 2020

Komentatorzy Euro 2020 w TVP / Fot. Materiały TVP

W piątek (11 czerwca 2021 roku) rusza największe święto dla piłkarskich kibiców - opóźnione o rok Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2020. Meczowe spotkania Euro 2020 zostaną pokazane na żywo w ogólnodostępnych kanałach: TVP1 i TVP2 oraz dodatkowo w TVP Sport. Kanał sportowy Telewizji Polskiej w trzeciej kolejce fazy grupowej, gdy dwa spotkania odbywają się o tej samej porze, będzie pokazywał transmisję łączoną. Całe mecze będą dostępne w Jedynce i Dwójce, nie tylko z polskim komentarzem, ale również z audiodeskrypcją i napisami.Na czas Euro 2020 ramówka TVP w całości zdominowana będzie przez piłkę nożną. Codziennie o godzinie 8.00 emitowane będzie, czyli dokładna analiza meczów mistrzostw Europy z poprzedniego dnia. Z kolei w programie(godz. 9.00) czołowi polscy publicyści piłkarscy z różnych mediów będą dyskutować na temat wydarzeń związanych z mistrzostwami Starego Kontynentu. Od godziny 10.00 ponownie, a w nim zapowiedzi nadchodzących meczów, łączenia z dziennikarzami i przyglądanie się z bliska przygotowaniom do spotkań.W samo południe. A audycji Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski i Krzysztof Stanowski z Kanału Sportowego wraz z gośćmi będą omawiać wydarzenia na Euro 2020. Następnie na kibiców czeka, czyli najnowsze doniesienia z obozu Biało-Czerwonych i wiadomości związane z ich występami na mistrzostwach Europy. Z kolei wpiłkarze, którzy mają co najmniej jeden występ w kadrze Polski omawiają występy podopiecznych Paulo Sousy.Popołudnie i wieczór to studia meczowe oraz transmisje piłkarskie. Późnym wieczorem, czyli Specjalne wydanie "Sportowego wieczoru", a w nim podsumowanie najważniejszych wydarzeń dnia podczas Euro 2020. Nie zabraknie w nim bramek, wypowiedzi piłkarzy i ciekawostek.Antena. Codziennie od godziny 8:00 stacja zaprosi widzów na blok poranny ("Studio EURO", "EUROdebata", "Łączy nas EURO" - program poświęcony reprezentacji Polski, "Klub Reprezentanta"), następnie na mecze Euro 2020 ze studiami, a na koniec dnia na "EUROwieczór", czyli specjalne wydanie "Sportowego Wieczoru". Nie zabraknie powtórek i skrótów spotkań. Każdy fan piłki nożnej będzie mógł żyć najważniejszą imprezą piłkarską od rana do wieczora.Jak już informowaliśmy , specjalnie na Euro 2020 publiczny nadawca uruchomił kanał TVP 4K. Widzowie obejrzą za jego pośrednictwem transmisje i retransmisje wszystkich meczów rozgrywanych podczas UEFA Euro 2020, wraz z wejściami studyjnymi przygotowanymi przez redakcję TVP Sport, w jakości UHD z poszerzoną paletą barw i dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos. TVP 4K będzie można oglądać także po zakończeniu rozgrywek Euro do 11 sierpnia 2021 roku.Co ważne, kanał będzie dostępny dla wszystkich bez dodatkowych opłat. Kanał jest dostępny dla widzów korzystających z naziemnej telewizji cyfrowej (DVB-T) w ramach testów nowego standardu nadawania DVB-T2/HEVC na pozycji LCN-82 i obejmie swoim naziemnym zasięgiem nadawczym 90% populacji kraju. Stacja dostępna będzie także u operatorów płatnej telewizji.Posiadacze telewizorów z systemami Tizen (Samsung), Android TV oraz WebOS mogą pobrać aplikację TVP Sport na Smart TV. Aplikacja oferuje dodatkowe funkcjonalności m.in. możliwość wyboru jednej z 4 różnych ścieżek dźwiękowych - z komentarzem w języku polskim, angielskim, audiodeskrypcją oraz bez komentarza. Użytkownicy mają możliwość sortowania materiałów wg dyscypliny sportowej, dostęp do planu transmisji pozwalającego na filtrowanie wg dat i dyscyplin oraz dodawania materiałów do listy ulubionych.Na czas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Telewizja Polska przygotowała także aplikację HbbTV "Euro 2020" (Telewizja hybrydowa), która zostanie udostępniona widzom TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Sport HD oraz TVP 4K w ramach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Aplikacja "Euro 2020" będzie oferować widzom podczas meczu dostęp do statystyk meczowych (także w formie graficznej umożliwiającej jednoczesne śledzenie meczu i przeglądanie statystyk), składów meczowych drużyn, transmisji z wykorzystaniem kamery 180֯. Widzowie będą mieli stały dostęp do materiałów audio-wideo, w tym skrótów meczów, bramek, wywiadów oraz pełnej informacji na temat składów drużyn, profili zawodników wraz ze statystykami turniejowymi oraz ogólnych informacji dotyczących mistrzostw. Aplikacja HbbTV "Euro 2020" została wykonana w ścisłej współpracy z UEFA.Także na użytkowników mobilnej aplikacji TVP Sport czeka kilka nowości. Podobnie jak w przypadku Smart TV, użytkownicy mają do wyboru 4 ścieżki dźwiękowe oraz wiele treści takich jak: informacje, wideo, bramki, skróty, retransmisje, mecze, drabinka, tabele grup. Fani futbolu podczas transmisji będą mieli dostęp do rozbudowanych statystyk, gdzie znajdą informacje kto i kiedy strzelił gola, dostał żółtą lub czerwoną kartkę, poznają składy wyjściowe, rezerwowe i będą mogli śledzić zmiany w składzie podczas meczu.Piątek (11 czerwca):• godz. 21:00, Turcja - Włochy (TVP1 / TVP Sport)Sobota (12 czerwca):• godz. 15.00, Walia - Szwajcaria (TVP1 / TVP Sport)• godz. 18:00, Dania - Finlandia (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00, Belgia - Rosja (TVP1 / TVP Sport)Niedziela (13 czerwca):• godz. 15:00, Anglia - Chorwacja (TVP1 / TVP Sport)• godz. 18:00, Austria - Macedonia Północna (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00, Holandia - Ukraina (TVP1 / TVP Sport)Poniedziałek (14 czerwca):• godz. 15:00, Szkocja - Czechy (TVP1 / TVP Sport)• godz. 21:00, Hiszpania - Szwecja (TVP1 / TVP Sport)Wtorek (15 czerwca):• godz. 18:00, Węgry - Portugalia (TVP Sport)• godz. 21:00, Francja - Niemcy (TVP1 / TVP Sport)Środa (16 czerwca):• godz. 15:00, Finlandia - Rosja (TVP1 / TVP Sport)• godz. 18:00, Turcja - Walia (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00, Włochy - Szwajcaria (TVP1 / TVP Sport)Czwartek (17 czerwca):• godz. 15:00, Ukraina - Macedonia Północna (TVP1 / TVP Sport)• godz. 18:00, Dania - Belgia (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00, Holandia - Austria (TVP2 / TVP Sport)Piątek (18 czerwca):• godz. 15:00, Szwecja - Słowacja (TVP1 / TVP Sport)• godz. 18:00, Chorwacja - Czechy (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00, Anglia - zw. barażów (TVP1 / TVP Sport)Sobota (19 czerwca):• godz. 15:00, Węgry - Francja (TVP1 / TVP Sport)• godz. 18:00, Portugalia - Niemcy (TVP2 / TVP Sport)Niedziela (20 czerwca):• godz. 18:00, Włochy - Walia (TVP1 / TVP Sport)• godz. 18:00, Szwajcaria - Turcja (TVP2 / TVP Sport)Poniedziałek (21 czerwca):• godz. 18:00, Ukraina - Austria (TVP1)• godz. 18:00, Macedonia Północna - Holandia (TVP Sport)• godz. 21:00, Rosja - Dania (TVP1)• godz. 21:00, Finlandia - Belgia (TVP Sport)Wtorek (22 czerwca)• godz. 21:00, Czechy - Anglia (TVP1 / TVP Sport)• godz. 21:00, Chorwacja - Szkocja (TVP2 / TVP Sport)Środa (23 czerwca):• godz. 18:00 Słowacja - Hiszpania (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00, Niemcy - Węgry (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00, Portugalia - Francja (TVP1 / TVP Sport)Sobota (26 czerwca):• godz. 18:00: 1/8 finału (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00: 1/8 finału (TVP1 / TVP Sport)Niedziela (27 czerwca):• godz. 18:00: 1/8 finału (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00: 1/8 finału (TVP1 / TVP Sport)Poniedziałek (28 czerwca):• godz. 18:00: 1/8 finału (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00: 1/8 finału (TVP1 / TVP Sport)Wtorek (29 czerwca):• godz. 18:00: 1/8 finału (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00: 1/8 finału (TVP1 / TVP Sport)Piątek (2 lipca):• godz. 18:00: 1/4 finału (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00: 1/4 finału (TVP1 / TVP Sport)Sobota (3 lipca):• godz. 18:00: 1/4 finału (TVP2 / TVP Sport)• godz. 21:00: 1/4 finału (TVP1 / TVP Sport)Wtorek (6 lipca):• godz. 21:00: 1/2 finału (TVP1 / TVP Sport)Środa (7 lipca):• godz. 21:00: 1/2 finału (TVP1 / TVP Sport)Niedziela (11 lipca):• godz. 21:00: Finał (TVP1 / TVP Sport)Mecze będą transmitowane także na antenie TVP Sport, w internecie na portalu tvpsport.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.