"Miasto mafii", "Moja gwiazda. Teen Spirit", "Włoskie wakacje" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Miasto mafii", "Moja gwiazda. Teen Spirit", "Pieśń imion", "Włoskie wakacje", "Wyścig o wszystko", "Nocna jazda", "Rosyjski spleen"

"Włoskie wakacje" / Fot. materiały prasowe

Weekend filmowych premier wotworzy(11 czerwca). Rok 1957. W USA kwitnie zorganizowana przestępczość, ale kierowane przez J. Edgara Hoovera FBI niewiele robi w tej sprawie. Gangsterzy wydają się nietykalni. Głowy mafijnych klanów z całego kraju postanawiają spotkać się w spokojnym miasteczku Apalachin w stanie Nowy Jork, w rezydencji Joego Barbary (Danny A. Abeckaser). Ma to być największa narada bossów w historii. Jednym z gości jest Vito Genovese (Robert Davi), który ma ambicje stanąć na czele wszystkich syndykatów. Plany gangsterów poznaje policjant Ed Croswell (David Arquette). Nie zamierza patrzeć bezczynnie na działania przestępców. Inicjuje szeroko zakrojoną akcję, której celem jest zatrzymanie wpływowych postaci półświatka. Oparta na faktach historia policjanta, który miał odwagę przeciwstawić się potężnym wrogom.W sobotę(12 czerwca). Nastoletnia Violet Volinsky (Elle Fanning) ma polskie korzenie. Mieszka z religijną matką Marią (Agnieszka Grochowska) na brytyjskiej prowincji. Pomaga jej w prowadzeniu farmy, a po szkole dorabia jako kelnerka. Utalentowana muzycznie dziewczyna marzy o innym życiu. Chce zabłysnąć na scenie i zdobyć sławę jako piosenkarka. Szansą ma być dla niej udział w telewizyjnym show "Teen Spirit". Imponujący głos może jednak nie wystarczyć. Violet, jako skromna córka imigrantki, musi przekonać do siebie publiczność i zrozumieć zasady rządzące show-biznesem. Jej potencjał szybko dostrzega jurorka programu i wpływowa producentka, cyniczna Jules (Rebecca Hall). W drodze na szczyt wspiera zaś nastolatkę dawny śpiewak operowy Vlad (Zlatko Buric), którego życie i karierę zniszczył nałóg alkoholowy. Opowieść o marzeniach i muzyceWeekend zakończy(13 czerwca). Tuż przed wybuchem II wojny światowej 9-letni Dovidl (Luke Doyle), Żyd polskiego pochodzenia, zostaje przygarnięty przed brytyjską rodzinę. Chłopiec jest muzycznym geniuszem i dzięki przybranym rodzicom może rozwijać swój wielki talent. Mimo początkowych trudności zaprzyjaźnia się ze swoim nowym bratem, Martinem (Misha Handley). Obaj dorastają razem i łączy ich silna więź. Wszystko zmienia nagła tragedia. Tuż przed ważnym koncertem dla londyńskiej elity młody Dovidl (Jonah Hauer-King) znika bez śladu. Mija 35 lat od tego wydarzenia, które odcisnęło wielkie piętno na Martinie (Tim Roth) i jego bliskich. Pewnego dnia mężczyzna trafia na trop, który wskazuje, że jego przybrany brat wciąż żyje. Postanawia odszukać Dovidla (Clive Owen). Adaptacja powieści Normana Lebrechta to poruszająca opowieść o braterstwie, stracie i poszukiwaniu swojej tożsamości.Z kolei premierowy weekend wrozpocznie(11 czerwca). Wydaje się, że Holly (Azura Skye) ma wszystko: dwoje dzieci, ładny dom, dobrą pracę nauczycielki i męża, który odnosi sukcesy. Zaczynają jednak pojawiać się niepokojące oznaki świadczące o tym, że nie wszystko w jej świecie jest w porządku. Bezsenność, leki nasenne oraz dziwne sny są jej codziennością. Kiedy w domu pojawia się mysz, niepozorne wydarzenie narusza jej już i tak zachwianą równowagę i sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli.W sobotę(12 czerwca). Robert jest artystą z Londynu, który wraca do Włoch ze swoim synem Jackiem, aby szybko sprzedać dom, który odziedziczyli po zmarłej żonie i matce. Jednak żaden z nich nie spodziewa się, że zastanie niegdyś piękną willę w takiej ruinie. Remont zupełnie im nie idzie, więc ojciec i syn wkrótce zaczynają się kłócić. Robert, nie mając żadnego doświadczenia w zakresie majsterkowania, w końcu decyduje się poszukać pomocy wśród barwnych mieszkańców okolicy. Jego uwagę szybko przyciąga stara znajoma Kate, która zarabia na życie sprzedając domy. Dla Jacka natomiast stan domu odzwierciedla nieliczne szczęśliwe wspomnienia związane z matką. Wkrótce chłopak zakochuje się w Natalii, pełnej werwy młodej włoskiej kucharce, która przywraca spokój jego ciała i ducha przysmakami z lokalnej trattorii.Z kolei premierowy weekend na antenachrozpocznie(12 czerwca, Cinemax). Współczesna Moskwa. Trójka przyjaciół wynajmuje razem mieszkanie i nagle przychodzi im przeżyć najtrudniejszy, najdziwniejszy, ale i zarazem najzabawniejszy dzień w ich życiu. Czy wydarzenia te zmienią ich sposób patrzenia na świat i pozwolą im dorosnąć?Komedia o współczesnej Moskwie i jej mieszkańcach. W obrazie w reżyserii Alexeya Kamynina (That is not me) nie brakuje przedziwnych zdarzeń i błyskotliwego humoru.Kolejna propozycja to(12 czerwca, Cinemax 2). Jin jest młodym nielegalnym imigrantem z Chin. W Paryżu pracuje jako kierowca w oszukańczym systemie taksówek. Jedynym wspomnieniem jego życia jako DJ-a w Pekinie jest inspirująca i wyrafinowana muzyka electro, którą puszcza w swoim samochodzie podczas jazdy. Pewnej nocy Naomi, oszałamiająca dziewczyna do towarzystwa i striptizerka, wsiada do jego wozu. Zaintrygowana młodym chłopakiem i zakochana w jego muzyce, postanawia uczynić go swoim wyłącznym kierowcą. Para bardzo zbliża się do siebie, aż w końcu postanawiają razem odejść. Zanim to jednak będzie możliwe, Jin zmuszony jest pokonać kilku bardzo niebezpiecznych ludzi...W niedzielę(13 czerwca, Cinemax). Lato 1998 roku, pierwsze etapy Le Tour de France zostają przeniesione do Irlandii. Mający dobre trzydzieści lat belgijski kolarz Dom Chabol był jednym z najlepszych wspierających w Tour de France przez ostatnie 20 lat. Nadawał tempo, blokował wiatr i zapewniał wsparcie, aby umożliwić zwycięstwo sprinterowi drużyny. Tym razem jednak Dom potajemnie pragnie założyć żółtą koszulkę lidera. Na początku wyścigu mężczyzna zostaje bezceremonialnie usunięty z zespołu, któremu poświęcił swoje życie. Przypadkowe spotkanie z Lynn, młodą irlandzką lekarką, łagodzi cios, a Dom zaczyna akceptować ideę życia w "cywilu". Jednak kiedy szykuje się do powrotu do domu, jego kolega z drużyny zostaje wyrzucony za doping, a Dom dostaje od losu drugą szansę na wygranie chociaż jednego etapu wielkiego Tour.Drugą propozycją jest film(13 czerwca, Cinemax 2). Adoptowana córka Isabelle Brodeur (Anne Dorval), Clara, ginie w wypadku. Pogrążona w żałobie kobieta wyrusza w podróż do Wietnamu, miejsca urodzenia pociechy. Los prowadzi ją do osoby, która niegdyś była nianią Clary. Dzięki niej Isabelle poznaje biologiczną matkę dziewczyny. Podczas tej pięknej podróży Isabelle odkrywa kraj swojej córki oczami kobiety, która sprowadziła ją na ten świat. Intrygujący dramat o szukaniu tożsamości, przebaczenia i narodzinach niezwykłej przyjaźni między dwiema kobietami, które połączyła miłość do tego samego dziecka.