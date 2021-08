Początek nowego sezonu hiszpańskiej LaLiga w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Od piątku (13 sierpnia 2021 roku) w kanałach ELEVEN SPORTS będą transmitowane mecze nowego sezonu LaLiga Santander.

• W całych nadchodzących rozgrywkach, które potrwają do maja 2022 roku, zaplanowano transmisje między innymi z udziałem czołowych hiszpańskich drużyn, takich jak Atlético Madryt, Real Madryt czy FC Barcelona.

To siódmy sezon z rzędu, w którym rozgrywki LaLiga Santander będą transmitowane w kanałach ELEVEN SPORTS. Zapowiada się on niezwykle ciekawie, bo broniący mistrzostwa Hiszpanii Atléti będą musieli odpierać ataki Realu i Barcelony, które przystąpią do zmagań silnie zmotywowane chęcią rewanżu za końcówkę poprzedniej kampanii, w której po emocjonującej i zaciętej walce okazały się minimalnie gorsze od podopiecznych trenera Diego Simeone. Cała trójka hiszpańskich gigantów również tym razem jest zaliczana do głównych kandydatów do tytułu. Kibice mogą szykować się na popisy Luisa Suáreza, João Féliksa, Karima Benzemy, Toniego Kroosa, Antoine'a Griezmanna, Memphisa Depaya i wielu innych sław występujących w barwach piłkarskich potęg z Madrytu i Barcelony. Wielką atrakcją będą zaplanowane na 24 października i 20 marca mecze Królewskich z Barçą, znane jako El Clásico. ELEVEN SPORTS pokaże na swoich antenach także starcia innych silnych zespołów, jak choćby Sevilli FC z wszechstronnym Youssefem En-Nesyrim, Villarrealu CF ze skutecznym Gerardem Moreno czy Realu Sociedad z błyskotliwym Alexandrem Isakiem. Każdy z nich ma wysokie aspiracje, a dzięki wzmocnieniom również możliwości, by powalczyć o miejsca w ścisłej czołówce.Zanim wystartują nowe rozgrywki, już w czwartek ELEVEN SPORTS zaprosi widzów na specjalny program "Start sezonu LaLiga - na żywo z Walencji". To właśnie w tym mieście dzień później zostanie rozegrany inauguracyjny mecz Valencia CF - Getafe CF. Dziennikarze stacji, Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak, przybliżą kibicom atmosferę przed startem ligi, który co roku jest w Hiszpanii wielkim wydarzeniem, a także przedstawią możliwe scenariusze na nadchodzący sezon oraz przeanalizują sytuację poszczególnych klubów.Hitem pierwszej kolejki będzie niedzielna konfrontacja FC Barcelony z Realem Sociedad, czyli trzeciej z piątą drużyną poprzedniego sezonu. Od najbliższego piątku do poniedziałku transmitowanych będzie w sumie aż pięć spotkań, a w całych rozgrywkach zaplanowano prawie 200 transmisji.Plan transmisji na pierwszą kolejkę sezonu 2021/22 LaLiga Santander w ELEVEN SPORTS:Czwartek (12 sierpnia):• godz. 21.30 Program specjalny(Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz Święcicki, Sebastian ChabiniakPiątek (13 sierpnia):• godz. 20.55:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr UrbanSobota (14 sierpnia):• godz. 16.55:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• godz. 19.25(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• godz. 19.55:(Eleven Sports 1, studio od 19:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr UrbanPoniedziałek (16 sierpnia):• godz. 21.55:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin GazdaNowy sezon LaLiga także w Canal+ Sport