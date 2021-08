Nowy sezon angielskiej Premier League w Canal+. W pierwszej kolejce Multi Premier League

Łukasz Szewczyk

• Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea czy Tottenham?

• Premier League, czyli najlepsza piłkarska liga świata rozpoczyna grę 13 sierpnia 2021 roku

• Cały nowy sezon na antenach Canal+

Nowy sezon Premier League w Canal+

Ubiegły sezon w Anglii przebiegał pod dyktando "The Citizens", którzy pewnie wyprzedzili swoich rywali i po roku odzyskali mistrzostwo z rąk Liverpoolu. Obrońców tytułu w pierwszej kolejce czeka jednak bardzo trudne zadanie, a mianowicie mecz z Tottenhamem Hotspur. Piłkarze z Londynu, którzy od tego sezonu prowadzeni są przez Nuno Espirito Santo na wygranie Premier League czekają już od 1961 roku. "Spurs" nadziei w przełamanie tej złej passy upatrują w największej gwieździe ligi, Harrym Kane'ie, a swoje aspiracje mogą potwierdzić już w niedzielę przeciwko Manchesterowi City.O tytuł walczyć będą też gracze Liverpoolu FC. Po nieudanym sezonie 2020/2021, teraz do drużyny Jurgena Kloppa wraca kontuzjowany Virgil van Dijk. Trzon drużyny, oparty na ofensywnym tercecie Salah-Mane-Firmino pozostaje jednak bez zmian i to w nim kibice "The Reds" upatrują największej nadziei na sukces. W pierwszej kolejce Premier League formę graczy z Merseyside sprawdzą piłkarze Norwich City. Mecz ten obejrzeć będzie można w sobotę o 18:25.Główną atrakcją pierwszego weekendu sezonu będzie jednak Multi Premier League. W jego trakcie będziemy pokazywać najważniejsze wydarzenia z równolegle toczących się pięciu meczów pierwszej kolejki: Burnley - Brighton, Chelsea - Crystal Palace, Everton - Southampton, Leicester City - Wolverhampton, Watford - Aston Villa. Start tego wydarzenia zaplanowany jest na 15:55, a moderatorem będzie​ Krzysztof Marciniak.Wraz z powrotem Premier League, do ramówki wraca również program "Jej Wysokość Premier League", w którym Andrzej Twarowski wraz z zaproszonymi gośćmi omówią najważniejsze wydarzenia pierwszej kolejki. Start programu zaplanowany jest na poniedziałek, godzinę 21:00.Plan transmisji pierwszej kolejki:Piątek (13 sierpnia):• 20:55(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał NahornySobota (14 sierpnia):• 13:25(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał Gutka• 15:55Burnley - Brighton, Chelsea - Crystal Palace, Everton - Southampton, Leicester - Wolverhampton, Watford - Aston Villa (Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55(Canal+ Online)komentarz: Michał Kornacki• 15:55(Canal+ Online)komentarz: Adrian Olek• 15:55(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 15:55(Canal+ Now)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 18:25(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Michał GutkaNiedziela (15 sierpnia):• 14:55(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 17:25(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław RudzkiPoniedziałek (16 sierpnia):• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski