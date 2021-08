Nowy serial codzienny "Tajemnice miłości" jesienią w TVN

Łukasz Szewczyk

• Miłość to piękne i wielowymiarowe uczucie, które może pojawić się w różnych momentach życia.

• Każdy odcinek nowego serialu codziennego TVN "Tajemnice miłości" to nowa historia w klimacie komedii romantycznej, widziana oczami głównego narratora epizodu.

Nowy serial TVN "Tajemnice miłości" / Fot. TVN

Miłość to jedno z najważniejszych uczuć w życiu każdego człowieka. Może przytrafić się każdemu, niezależnie od okoliczności, etapu życia czy wieku. Czasami rodzi się przez całe lata, innym razem zaskakuje wybuchem nagłej namiętności. Dodaje skrzydeł, ale czasami też je podcina. Nierzadko też przewraca nasz świat do góry nogami i zmusza do trudnych wyborów. I naturalnie ma swoje tajemnice.Taka właśnie jest miłość, która spotyka bohaterów nowego serialu codziennego "Tajemnice miłości". Wśród nich spotykamy małżeństwa, ale i pary będące w nieformalnych związkach, kochanków, jak i singli, których od zakochania dzieli jeden krok. Są autentyczni i pragną podążać za swoim uczuciem na przekór wszystkim i wszystkiemu. A wszystko to dla miłości. W końcu nie ma nic bardziej ekscytującego niż motyle w brzuchu.Każda historia ma także drugie dno - tytułową tajemnicę, czyli zwrot akcji, który wychodzi na koniec odcinka i odmienia życie wszystkich par. Finały są więc różne - raz bohaterowie osiągają pełnię szczęścia, inni z kolei muszą jeszcze chwilę na nie zaczekać. Wiedzą jednak, że jest ono na wyciągnięcie ręki.. Serial dostępny będzie także na Player.plZa produkcję "Tajemnic miłości" odpowiada Constantin Entertainment Polska. Zdjęcia rozpoczęły się na początku lipca w Warszawie i Krakowie