"Klinika naturalnego piękna" wraca do TVN Style

Łukasz Szewczyk

• Klinika naturalnego piękna po raz kolejny otworzy swoje podwoje przed widzkami TVN Style.

• Kamery zajrzą do gabinetów zabiegowych, pokażą codzienną pracę lekarzy oraz inspirujące historie pacjentów.

• Nowy sezon od połowy sierpnia w TVN Style

Uczestnicy programu to ludzie borykający się z różnorodnymi problemami skórnymi, defektami ciała czy urodowymi mankamentami. Wszystkie te niedoskonałości negatywnie wpływają na ich życie. Do tej pory nie mieli możliwości dokonania zmiany, o której zawsze marzyli, z różnych względów - począwszy od nieśmiałości, przez brak środków finansowych, dostępu do nowoczesnych placówek medycznych, po zatracenie się w codziennej gonitwie pełnej obowiązków. Teraz otrzymają taką szansę. Eksperci Kliniki Miracki zajmą się nimi z dużą troską, podejdą do każdego problemu kompleksowo.W nowym odcinkach poznamy Magdalenę, która walczy z pogłębiającymi się cieniami pod oczami. Wykonywane do tej pory zabiegi przestały przynosić efekty, a nasza bohaterka, często występująca publicznie z racji swojej pracy, zaczęła się wstydzić tego, jak wygląda. Czy lekarze będą w stanie sprawić, by znów poczuła się pewnie? Swoją historię opowie również Aleksandra, instruktorka fitness. Niestety mimo morderczych treningów, nie udało jej się pozbyć podskórnego tłuszczu pod pachami, nie jest również w stanie ukryć go w sportowych ubraniach. Jakie rozwiązanie zaproponują jej lekarze? Pacjentkami kliniki będą także Urszula, która chciałaby usunąć szpecące przebarwienia z rąk oraz Magda, marząca o pozbyciu się pieprzyka nad ustami. Czy dr Miracki znajdzie na to sposób? W finale każdego odcinka zobaczymy spektakularne metamorfozy pacjentów kliniki. Specjaliści zrobią bowiem wszystko, by w końcu mogli przejrzeć się w lustrze z przyjemnością.Premiera nowego sezonu serii "Klinika naturalnego piękna" w niedzielę (15 sierpnia 2021 roku) o godzinie 20.30.