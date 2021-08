TikTok wprowadza kolejne zmiany dotyczące bezpieczeństwa młodszych użytkowników

Łukasz Szewczyk

• TikTok wprowadza kolejne zabezpieczenia dotyczące młodszych użytkowników platformy.

• To kontynuacja wdrożonych na początku tego roku zmian w prywatności kont nastolatków obejmujące m. in. domyślne ustawienie kont osób poniżej 16 roku życia jako prywatne czy brak możliwości pobierania ich filmów przez osoby trzecie.

TikTok: Kto może oglądać ten film? / Fot. materiały prasowe

TikTok pomaga nastolatkom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich prywatności. Zmiany w ustawieniach wiadomości prywatnych skierowane są do osób w wieku 16-17 lat i ograniczają możliwość wysyłania i otrzymywania bezpośrednich wiadomości. Domyślnie włączona będzie opcja "Nikt". Aby wysyłać wiadomości do użytkowników platformy, konieczne będzie przełączenie się na inną opcję udostępniania. Aktualizacje nadal opierać się będą na obecnych zabezpieczeniach wiadomości, takich jak zakaz wysyłania zdjęć lub filmów oraz wyłączenie funkcji wysyłania wiadomości dla osób poniżej 16 roku życia.Proces tworzenia filmów na TikToka rozwija kreatywność, jednak równie istotny jest ostatni jego element, czyli publikacja materiału. Od teraz użytkownicy poniżej 16 roku życia, którzy stworzą swojego pierwszego TikToka, przed jego udostepnieniem zostaną poproszeni o wybór osób, które będą mieć do niego dostęp. Film może być widoczny dla wszystkich obserwatorów użytkownika, jego znajomych lub tylko dla niego. Przy każdym filmie twórcy będą decydować, kto może go oglądać, zanim go opublikują.Zmiany w prywatności kont użytkowników, które zostały wprowadzone na początku roku dotyczyły m. in. pobierania filmów stworzonych przez osoby w wieku 16-17 lat. Wówczas domyślne ustawienie zostało zmienione na "Wyłączone" chyba, że użytkownik zdecyduje się na jego włączenie. Platforma aktualizując swoje zabezpieczenia udostępnia kolejną funkcję - jeśli użytkownik zdecyduje się włączyć możliwość pobierania jego filmów, na ekranie wyświetlona zostanie prośba, o potwierdzenie wyboru. Opcja ta jest zablokowana w przypadku treści pochodzących z kont osób poniżej 16 roku życia.By jeszcze bardziej zadbać o dobre samopoczucie młodszych użytkowników platformy i wykształcić w nich pozytywne nawyki dotyczące korzystania z Internetu, TikTok wprowadzi zmiany w udostępnianiu powiadomień push. Osoby w wieku od 13 do 15 lat nie będą ich otrzymywać po godzinie 21:00, natomiast nastolatkowie w wieku 16-17 po godzinie 22:00.- powiedziała Sylwia Chada, General Manager TikTok w Polsce i Europie Centralnej.