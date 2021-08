Nowy sezon "Jestem z Polski" w TVN Style

Łukasz Szewczyk

• TVN Style po raz kolejny zabierze widzów w podróż dookoła świata w niezwykle inspirującym towarzystwie.

• Przewodniczkami będą wyjątkowe kobiety, które postanowiły opuścić Polskę i zamieszkać w najróżniejszych zakątkach globu.

W nowym sezonie TVN Srtle pojedzie do najbardziej malowniczego miejsca w Macedonii - do Ochrydy. Mieszka tam sympatyczna polska góralka Ania wraz z mężem Iljasem. To co kocha najbardziej w kraju swojej drugiej połówki to spokojne podejście do życia i specyficzny luz. Macedończycy cenią sobie czas spędzany z przyjaciółmi i rodziną, a pieniądze nie są dla nich najważniejsze. Dodatkowo lubią Polaków, mają podobną mentalność, historię i język. Nic więc dziwnego, że Ania czuje się tam, jak w domu.TVN Style odwiedzi także Kasię i Tomka, małżeństwo z 20-letnim stażem. Kilkanaście lat temu na swój wakacyjny wypoczynek wybrali Thassos. Z miejsca zakochali się w greckiej wyspie i postanowili zamieszkać tu na emeryturze. Gdy jednak Kasia przeszła zawał, zdecydowali się nie czekać tak długo i zrealizować marzenia o przeprowadzce. Obecnie Kasia, która długie lata pracowała w farmacji, interesuje się kosmetyką naturalną. Jest również fanką ekologicznych warzyw, uprawia je w swoim ogrodzie. Jej gigantyczne pomidory stały się słynne w Thasso.W kolejnych odcinkach TVN Style przeniesie się do drugiej ojczyzny Weroniki. Ta młoda dziewczyna zakochała się nie tylko w Bułgarii, ale i w Bułgarze - przystojnym Hristo. Teraz prowadzi bloga, gdzie opowiada turystom o fantastycznych, wartych odwiedzenia zakątkach bałkańskiego kraju oraz rozprawia ze szkodliwymi stereotypami dotyczącymi jego mieszkańców.Premiera nowego sezonu "Jestem z Polski" w piątek (13 sierpnia 2021 roku) o godzinie 22.25.