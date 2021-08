HGTV odkrywa nowe "Nieoczywiste miejsca"

Łukasz Szewczyk

• Kasia Jaroszyńska ponownie ruszy w Polskę w poszukiwaniu "Nieoczywistych Miejsc"

• Pokaże ciekawe i oryginalne domy, powstałe na bazie niebanalnych, nieraz szalonych pomysłów ich właścicieli.

Kasia Jaroszyńska odwiedza tylko wyjątkowe i nietuzinkowe miejsca w Polsce. Za nimi kryją się zawsze interesujący ludzie i ich ciekawe historie, którymi chętnie się dzielą. Właściciele przyznają, że od początku mieli wizję tego, jak powinny wyglądać ich domy. I to właśnie to wyobrażenie oraz zaangażowanie i upór, doprowadziły do budowy wymarzonych "czterech kątów", często mimo dezaprobaty bliskich czy urzędniczych problemów. Teraz będąc już "na swoim", opowiedzą Kasi o kulisach realizacji życiowych przedsięwzięć.W nowym sezonie programu zajrzymy pod dachy kopułowe i przekonamy się, czy zaokrąglone budynki naprawdę wytwarzają wyjątkową energię. Odwiedzimy właścicieli pięknych domów urządzonych w... starych kurnikach, oborach, szkołach. Sprawdzimy również, na czym polega budowanie swojego miejsca na ziemi w duchu eko oraz zobaczymy, jak mieszka się we własnym M3, zawieszonym na drzewie, czy zacumowanym na jeziorze.Premiera nowego sezonu serii "Nieoczywiste miejsca" w niedzielę (15 sierpnia 2021 roku) o godz. 12.30 na antenie HGTV.