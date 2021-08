Hiszpańska LaLiga wraca do gry także w Canal+. Nowy magazyn "Hola La Liga"

Łukasz Szewczyk

• Barcelona, Real czy Atletico?

• To właśnie ta trójka będzie w nowym sezonie głównymi faworytami do zdobycia tytułu w LaLiga Santander.

• Nowy sezon także w Canal+

Cały piłkarski świat w ostatnich tygodniach żył transferem Leo Messiego, który opuścił klub, w którym się wychował - FC Barcelonę. Nie oznacza to jednak, że "Blaugrana" odpuszcza walkę o tytuł mistrzowski w nowym sezonie. Piłkarze Ronalda Koemana, ze wsparciem ściągniętego w czerwcu Memphisa Depaya zrobią wszystko aby wyprzedzić Real i Atletico. "Królewscy" po utracie swojego wieloletniego kapitana - Sergio Ramosa wzmocnili się Davidem Alabą. Pierwszy test dla piłkarzy Carlo Ancelottiego już w sobotę, 14 sierpnia, kiedy zmierzą się na wyjeździe z Alaves. Mecz ten obejrzeć będzie można od godz. 21:55.Atletico Madryt postawiło na stabilizację. Piłkarze Diego Simeone nie zmienili znacząco swojej wyjściowej jedenastki, licząc na powtórzenie sukcesu z zeszłego sezonu. Ważnym ogniwem Rojiblancos może być Rodrigo de Paul, który dołączył do klubu w letniej przerwie. Czy ta taktyka zda swój egzamin? Przekonamy się już w pierwszej kolejce, kiedy obrońcy tytułu wybiorą się na mecz wyjazdowy z Celtą Vigo. Start spotkania zaplanowany jest na niedzielę, 15 sierpnia, o godzinie 17:25. Spotkanie skomentują Tomasz Ćwiąkała i Leszek Orłowski.Nowością w ramówce Canal+ będzie poniedziałkowy program "Hola La Liga", w którym eksperci CANAL+ podsumują zakończoną kolejkę ligi hiszpańskiej. Premiera pierwszego odcinka magazynu zaplanowana jest na poniedziałek, 16 sierpnia o godzinie 19:00.Plan transmisji pierwszej kolejki w Canal+:Sobota (14 sierpnia):• 19:25(Canal+ Now)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:55(Canal+ Sport 2)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Jakub KręcidłoNiedziela (15 sierpnia):• 17:25(Canal+ Now / Canal+ Family)komentarz: Tomasz Ćwiąkała, Leszek Orłowski• 22:10(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Jakub KręcidłoPoniedziałek (16 sierpnia):• 19:00- studio (Canal+ Sport 2)• 19:55(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Leszek OrłowskiNowy sezon LaLiga także w Eleven Sports