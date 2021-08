"Hotel Paradise 4" jesienią pięć razy w tygodniu w TVN7. Kiedy premiera?

Łukasz Szewczyk

• Pod koniec sierpnia 2021 roku TVN7 rozpocznie emisję czwartej edycji programu "Hotel Paradise"

Egzotyczny Zanzibar, piękni i młodzi, żądni przygód uczestnicy oraz skrajne emocje, które zawładną ich sercami i umysłami. W nadchodzącym sezonie szykuje się ostra gra. Tylu dramatów, łez, konfliktów, scen zazdrości i fal namiętności nie było w żadnej z dotychczasowych edycji. A to za sprawą tego, że tym razem w Hotelu zameldują się single, którzy z jednej strony uwielbiają kroczyć własnymi drogami, zawsze chcą stawiać na swoim i nie lubią przegrywać, a z drugiej mają gorące temperamenty i wrażliwe dusze.Obserwacja, kalkulacja, strategiczne myślenie, a nawet manipulacja, zderzą się z prawdziwymi i spontanicznymi uczuciami. Czekają ich trudne decyzje w obliczu pojawiającego się nagle uczucia. Czy będą potrafili trzymać się swoich twardych zasad? A może strzała amora trafiając w ich czuły punkt, zakłóci chłodną kalkulację i rzuci w wir namiętności? Co wówczas wybiorą - miłość czy pieniądze? Czy w tej wszechobecnej rywalizacji znajdzie się miejsce na przyjaźń? Czy uczestnicy będą mogli zaufać komukolwiek? Czy Rajska Wyrocznia pomoże im poznać prawdziwe oblicze pozostałych mieszkańców i podjąć właściwe decyzjeW tym sezonie widzowie Siódemki będą mogli śledzić losy uczestników reality show pięć razy w tygodniu, od poniedziałku do piątku