Wybory Miss Polski oraz Miss i Mistera Supranational 2021 w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Festiwal Piękna, po przerwie spowodowanej pandemią, powraca do telewizji Polsat

• W dniach od 20 do 22 sierpnia 2021 roku Nowy Sącz po raz pierwszy stanie się światową stolicą piękna

• Poznamy dwie najpiękniejsze kobiety i najprzystojniejszego mężczyznę.

W piątek (2021 roku o godzinie 20:00) po raz trzydziesty drugi zostanie wybrana. Do rywalizacji o koronę najpiękniejszej Polki staną 24 finalistki ze wszystkich regionów naszego kraju. Będzie to zarazem pierwszy telewizyjny show ze sceny Amfiteatru w Nowym Sączu.W jury Miss Polski 2021 zasiądą inspirujące kobiety. Komu koronę przekaże Anna-Maria Jaromin z Katowic? Finalistki Miss Polski 2021 powalczą również o nagrody o łącznej wartości 100 tysięcy złotych a także możliwość reprezentowania kraju w najbardziej prestiżowych konkursach piękności na świecie. Podczas wyborów nowej Miss Polski finalistki zaprezentują się w kilku pokazach, zobaczymy je między innymi: w kolekcji casual, strojach kąpielowych oraz w sukniach ślubnych i wieczorowych. Reżyserem gali finałowej Miss Polski 2021 będzie Szymon Łosiewicz a choreografię przygotuje Anna Bubnowska. Finalistki Miss Polski mają już za sobą pierwsze zgrupowanie. Uczestniczyły w sesjach zdjęciowych i realizacji wizytówek do materiałów telewizyjnych oraz zwiedzały Małopolskę. Przed nimi finałowe zgrupowanie w Nowym Sączu. Tam odbędą się próby układów choreograficznych i przymiarki kolekcji, w których zaprezentują się na scenie.Z kolei w sobotę (o godzinie 20:00_ olśniewające dziewczyny z całego świata będą rywalizować o tytułpodczas 12. edycji jednego z najpopularniejszych międzynarodowych konkursów piękności. Polskę będzie reprezentowała Natalia Balicka, która została 1. Wicemiss Polski 2020. Reżyserem gali finałowej Miss Supranational 2021 będzie Joanna Majorkiewicz a choreografię przygotuje Anna Bubnowska. Kto otrzyma koronę Miss Supranational 2021 z rąk Anntonii Porsild z Tajlandii - Miss Supranational 2019? Zwyciężczyni otrzyma nagrody o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych.W niedzielę (o godzinie 15:00) fantastyczni mężczyźni z każdego zakątka globu stoczą bój o tytuł najprzystojniejszego na Ziemi -. Polskę będzie reprezentował Daniel Borzewski, zdobywca tytułu Mistera Polski 2019. Reżyserem gali finałowej Mister Supranational 2021 będzie Grzegorz Krawiec a choreografię przygotuje Tomasz Barański. Tytuł Mister Supranational 2019 zdobył Amerykanin Nate Crnkovich. Kto wygra w tym roku? Triumfator międzynarodowego konkursu dla mężczyzn otrzyma nagrody o łącznej wartości ponad 100 tysięcy złotych.Wszystkie trzy gale: Miss Polski 2021, Miss Supranational 2021 oraz Mister Supranational 2021 będą transmitowane na antenie Polsatu.