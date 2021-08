Start nowego sezonu ligi hiszpańskiej, możliwy debiut Messiego w PSG - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• Hitem najbliższego weekendu w ELEVEN SPORTS będzie start nowego sezonu hiszpańskiej LaLiga Santander. W najważniejszym meczu słynna FC Barcelona zmierzy się z silnym Realem Sociedad.

• Fani futbolu z całego świata będą śledzić z uwagą również wydarzenia we Francji, gdzie w barwach Paris Saint-Germain może zadebiutować Lionel Messi.

W najbliższy weekend po 82 dniach przerwy na boiska powrócą piłkarze ligi hiszpańskiej. Pierwszy mecz sezonu 2021/22 zostanie rozegrany na Estadio Mestalla, gdzie Valencia CF zmierzy się z Getafe CF. Spotkanie prosto ze stadionu skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak, a ich przedsezonową relację z Walencji będzie można zobaczyć w czwartek w Eleven Sports 1 o godz. 21:30. Gospodarze przystąpią do tego starcia pod wodzą nowego trenera Pepe Bordalása, który jeszcze kilka tygodni temu był szkoleniowcem... Getafe. W barwach Nietoperzy ligowy debiut może zaliczyć również argentyński obrońca Omar Aldarete. Miejsce Bordalása na ławce gości zajął doświadczony Míchel, który w okresie przygotowawczym wygrał ze swoją drużyną wszystkie spotkania sparingowe. Zespół wzmocniło także kilku utalentowanych zawodników, takich jak Carles Aleñá czy José Macías. Mają oni pomóc klubowi w wywalczeniu awansu do europejskich pucharów. Czy pierwsze punkty na drodze do tego celu uda się zdobyć na trudnym terenie w Walencji?W inauguracyjnej kolejce niezwykle ciekawie zapowiada się też konfrontacja FC Barcelony z Realem Sociedad. W miniony weekend Barça pokonała Juventus FC 3:0 w towarzyskim meczu o Trofeo Joan Gamper pokazując, że u progu sezonu jest w świetnej dyspozycji. Formą błysnął między innymi Memphis Depay, który ma wielkie szanse, by obok Antoine'a Griezmanna, Ansu Fatiego i Sergio Agüero zostać kolejną gwiazdą ofensywy Dumy Katalonii. O sukces w spotkaniu z ekipą z San Sebastian nie będzie jednak łatwo, bo jej atak również jest bardzo groźny. Latem do Alexandra Isaka, Mikela Oyarzabala i doświadczonego Davida Silvy dołączył skuteczny napastnik Willian José. Na Camp Nou kibice mogą się więc spodziewać widowiskowej i skutecznej gry z obu stron. W pięciu ostatnich starciach ligowych tych drużyn padło w sumie aż 18 bramek. Ile goli będzie można zobaczyć tym razem? Konfrontację Dumy Katalonii z ekipą z Kraju Basków na żywo z Camp Nou skomentują Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak, których będzie można zobaczyć również w przedmeczowym studiu.14 sierpnia to data, która może zapisać się w historii światowego futbolu. Tego dnia w barwach Paris Saint-Germain może zadebiutować wielki Leo Messi, który we wtorek podpisał kontrakt z klubem ze stolicy Francji. Wydarzenie to prosto z Paryża relacjonować będą dziennikarze ELEVEN SPORTS, Mateusz Święcicki i Sebastian Chabiniak. Dla 34-letniego Messiego będzie to pierwszy w życiu seniorski występ w innym klubie niż FC Barcelona. Wspólnie z takimi gwiazdami jak Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos, Marco Verratti, Ángel di Maria czy Gianluigi Donnarumma ma stworzyć zespół dominujący w rozgrywkach Ligue 1 Uber Eats oraz na arenie międzynarodowej. W ten weekend piłkarze PSG postarają się o drugą ligową wygraną w tym sezonie. Ich rywalem będzie RC Strasbourg Alsace, którego zawodnikiem jest Karol Fila. Polski obrońca za swoje pierwsze występy w nowych barwach zbiera znakomite recenzje, ale tym razem stanie przed bardzo trudną próbą. Dla jego ekipy ten mecz będzie okazją na historyczne, pierwsze ligowe zwycięstwo na Parc des Princes, co byłoby wielką sensacją, którą piłkarze i kibice ze Strasburga zapamiętaliby na lata.Sporting CP z werwą przystąpił do obrony mistrzostwa Portugalii - w pierwszej kolejce pokonał FC Vizelę 3:0 i już znajduje się na szczycie ligowej tabeli. W drugiej serii spotkań rywalem zespołu z Lizbony będzie SC Braga, a więc drużyna dużo bardziej wymagająca. Przed dwoma tygodniami Sporting mierzył się z nią w meczu o Superpuchar Portugalii i po zaciętych zmaganiach wygrał 2:1. W jego ofensywie wiele będzie zależało od Pedro Gonçalvesa, Jovane Cabrala i Paulinho, którzy od początku sezonu imponują formą. Piłkarze z Bragi z pewnością nie ułatwią im zadania, bo oni również na inaugurację sięgnęli po komplet punktów i zgłaszają aspiracje do najwyższych miejsc w tabeli. Po ich stronie szczególnie groźny powinien być budzący zainteresowanie wielu czołowych europejskich klubów Ricardo Horta. Jak ten błyskotliwy napastnik zaprezentuje się na tle najlepszej ekipy w kraju?Sporych emocji można spodziewać się także na Estádio Municipal 22 de Junho, gdzie FC Famalicão podejmie innego kandydata do mistrzostwa - FC Porto. Gospodarze spróbują przedłużyć serię trzech ligowych zwycięstw na własnym stadionie bez straty gola, a goście postarają się o trzydziesty z rzędu występ bez porażki. Która zespół zrealizuje swój plan?W drugiej kolejce nowego sezonu angielskiej Championship Derby County Kamila Jóźwiaka zmierzy się na wyjeździe z beniaminkiem, Peterborough United. Kilka dni temu ekipa Polaka zakwalifikowała się do drugiej rundy Carabao Cup, pokonując w rzutach karych Salford City. Tym razem poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej, bo drużyna z Peterborough awansowała do Championship strzelając w ostatniej kampanii aż 83 gole, co jest najlepszym wynikiem biorąc pod uwagę trzy najwyższe klasy rozgrywkowe w Anglii. Goście z Derby muszą bardzo uważać, ponieważ ich trzy poprzednie wizyty na Weston Homes Stadium kończyły się porażkami. Czy w ten weekend uda im się zdobyć komplet punktów?Plan transmisji:Piątek (13 sierpnia):• 19:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4, studio od 20:00)komentarz z Walencji: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak, studio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Dominik GuziakSobota (14 sierpnia):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski• 16:55 LaLiga Santander:Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świrkula• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Michał Świerżyński• 19:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz z Paryża: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniak• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Michał ŚwirkulaNiedziela (15 sierpnia):• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Michał Świrkula• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 19:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio 19:00)Komentarz z Barcelony: Mateusz Święcicki, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik GuziakPoniedziałek (16 sierpnia):• 21:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Marcin Pawłowski, Marcin Gazda