Talk-show "Miasto kobiet" wraca do TVN Style. Jedną z prowadzących Marzena Rogalska

Łukasz Szewczyk

• Marzena Rogalska wraca do telewizji.

• Dziennikarka jesienią poprowadzi kultowy talk-show "Miasto kobiet" w TVN Style, który po wielu latach przerwy powraca na wizję w nowej odsłonie

Marzena Rogalska, dziennikarka telewizyjna i radiowa, była pierwszą gospodynią "Miasta Kobiet". Teraz wraca w dobrze znane sobie miejsce, by na nowo odkryć jakie są współczesne Polki, co je martwi, cieszy, czego się obawiają. Przed nią żarliwe dyskusje, emocjonujące wymiany poglądów i interesujący goście."Miasto Kobiet" w nowej formule to talk-show prowadzony przez trzy zupełnie różne kobiety, z innym bagażem doświadczeń, sytuacją rodzinną i zawodową. Co tydzień spotkają się, by przy kubku dobrej kawy, w domowej atmosferze, porozmawiać o tym, co je ostatnio najbardziej zaciekawiło, poruszyło i zainspirowało. Podyskutują z ekspertami, gwiazdami, ale też z wyjątkowymi osobami, które zwróciły ich uwagę w mediach społecznościowych. Nadszedł bowiem czas kobiet, które chcą zadawać pytania, a nie pouczać, rozważać argumenty innych, zamiast narzucać swoje zdanie, słuchać, a nie przepytywać. Czas kobiet, które chcą mówić, ale też być uważnie wysłuchane.Marzena Rogalska to tylko jedna z trójki prowadzących talk-show. Stacja na razie nie zdradza pozostałych prowadzących.Praprmiera programu na głównej antenie TVN 4 września o godz. 16.00.