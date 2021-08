Startuje nowy sezon Bundesligi. Rewolucja! Transmisje tylko online na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W piątek (13 sierpnia 2021 roku) startuje nowy sezon Bundesligi

• Mecze, między innymi z udziałem Roberta Lewandowskiego, będzie można oglądać wyłącznie na internetowej platformie Viaplay.

• Czy polscy kibice są gotowi na rewolucje w transmisjach TV?

Plan transmisji pierwszej kolejki Bundesligi na platformie Viaplay:

Na początku sierpnia 2021 roku w Polsce zadebiutowała nowa platforma streamingowa Viaplay, która umożliwia oglądanie filmów, seriali oraz sportu na żywo. Oferta to przede wszystkim połączenie własnych treści Viaplay Originals, międzynarodowych filmów i seriali oraz programów dla dzieci. Nowy gracz stawia także na lokalne produkcje. W dniu startu zapowiadzino trzy polskie seriale , a już jesienią będzie można oglądać polską edycję reality-show "Fort Boyard" z udziałem gwiazd.Siłą Viaplay mają być także transmisje sportowe. Od najbliższego sezonu platforma będzie transmitowała między innymi mecze niemieckiej Bundesligi i Superpucharu Niemiec, a także rozgrywki Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy. Od 2022 roku, przez sześć kolejnych sezonów, serwis Viaplay będzie miał wyłączne prawo do pokazywania wszystkich spotkań Premier League - najlepszej i najbardziej popularnej ligi piłkarskiej na świecie. Z kolei w 2023 do oferty dołączą transmisje Formuły 1.Viaplay wkraczając do Polski wprowadza rewolucję w dostępie do transmisji sportowych. Sam sport na żywo w wersji online nie jest nowością, bo od dawna tradycyjni nadawcy (np. TVP, Polsat, Canal+, Eleven Sports) rozwijają swoje internetowe platformy z transmisjami. Jednak do tej pory kibic miał wybór, ten sam mecz mógł obejrzeć wygodnie za pośrednictwem tradycyjnej telewizji oraz jednocześnie w internecie.Nowy gracz próbuje zmienić warunki gry i na chwilę obecną zamyka wydarzenia sportowe jedynie do transmisji online licząc, że kibice Bundesligi przerzucą się na nową platformę. Nie będzie to jednak tak łatwe jak zmiana kanału w dekoderze. Mimo, że platforma Viaplay ma być szeroko dostępna na różnych urządzeniach, m.in. telewizory Smart TV marki Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips oraz TCL; smartfony i tablety wyposażone w systemy operacyjne iOS oraz Android; urządzenia Chromecast oraz Apple TV, konsole PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz Xbox One, a także komputery PC oraz Mac.Dla zagorzałych kibiców Bundesligi takie rozwiązanie może okazać się atrakcyjne - jeden abonament zagwarantuje dostęp do pełnej oferty Bundesligi (do tej pory mecze były dzielone na Eleven Sports i Canal+). Problemem mogą okazać się jednak kwestie technicznie. Internet nie zawsze sprawdza się dobrze przy transmisjach sportowych, szczególnie przy popularniejszych wydarzeniach. Nie bez znaczenia jest także jakość obrazu, szczególnie zauważalna na większych ekranach (Smart TV). Mecze Bundesligi w Viaplay będą dostępne jedynie w rozdzielczości HD (720p), jednak rzeczywista jakość obrazu często będzie zależała od prędkości internetu. Problemem może okazać się także cena (pierwszy miesiąc 0 zł, później 34 zł miesięcznie). Do tej pory znaczną większość spotkań pokazywał Eleven Sports (Canal+ tylko dwa spotkania kolejki), którego abonament wynosił raptem kilkanaście złotych. Dodatkowo operatorzy płatnej telewizji oferowali wiele promocji obniżających cenę dostępu. Mało tego, posiadając dekoder płatnej TV wystarczyło zadzwonić do operatora, by w ciągu kilku minut oglądać wybrany pakiet z poziomu telewizyjnego pilota, bez potrzeby ściągania aplikacji i zakładania dodatkowych kont. To może okazać się ważny argument dla widzów przyzwyczajonych do oglądania sportu przed telewizyjnym ekranem.Czy nowa forma dostępu do transmisji Bundesligi przypadnie do gustu Polakom?Przedstawiciele szwedzkiej NENT Group, właściciela platformy Viaplay, w medialnych wypowiedziach zapowiadali, że mogą udzielać sublicencji zainteresowanym podmiotom TV. Dodają jednak, że priorytetem pozostaje jednak własny serwis internetowy. Na chwilę obecną nie podpisano umowy z żadnym nadawcą. Czy Bundesliga trafi do tradycyjnej TV? Nowi gracze medialnego rynku liczą na to, że duża popularność telewizyjnych transmisji Bundesligi w Polsce przełoży się na liczbę subskrypcji Viaplay. Jeśli sprzedaż będzie zadowalająca, Viaplay raczej nie będzie chętne podzielić się prawami z konkurencją. Jeśli natomiast Polacy nie polubią transmisji w internetowej jakości, z pewnością rozpocznie się poszukiwanie telewizyjnego partnera, by odzyskać część wydatków na prawa sportowe.Zmiany na polskim rynku praw sportowych już w ten weekend odczują kibice Bundesligi. Właśnie startuje nowy sezon ligi niemieckiej, a mecze jak na razie będzie można oglądać tylko online, za pośrednictwem Viaplay. Rozgrywki Bundesligi rozpocznie w piątek (13 sierpnia o godz. 20.25) mecz Borussia Moenchengladbach - Bayern Monachium, który skomentują Rafał Wolski oraz Tomasz Urban. Przedmeczowe studio z udziałem Łukasza Piszczka, Mateusza Borka oraz Michała Zachodnego, rozpocznie się o godz. 19.30.Piątek (13 sierpnia):• 18.25 Bundesliga 2:Komentarz: Mateusz Juza i Marcin Borzęcki• 18.25 Bundesliga 2:Komentarz: Szymon Ratajczak i Radosław Gilewicz• 20.25 Bundesliga:(studio od 19.30)Komentarz: Rafał Wolski i Tomasz Urbanstudio: Łukasz Piszczek, Mateusz Borek, Michał ZachodniSobota (14 sierpnia):• 13.25 Bundesliga 2:Bez komentarza (dźwięk ze stadionu)• 15.25 Bundesliga:(studio od 15.00)Komentarz: Mateusz Borek i Michał Zachodny• 15.25 Bundesliga:Komentarz: Szymon Ratajczak i Michał Trela• 15.25 Bundesliga:Komentarz: Kamil Kania• 15.25 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król15.25 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza• 18.30 Bundesliga:(studio od 17.30)Komentarz: Rafał Wolski & Tomasz UrbanNiedziela (15 sierpnia):• 13.25 Bundesliga 2:Komentarz: Kamil Kania• 15.30 Bundesliga:(studio do 15.00)Mateusz Borek i Marcin Borzęcki• 17.30 Bundesliga:(studio od 17.25)Szymon Ratajczak i Michał ZachodnyMecze będą do odtworzenia "na żądanie" tylko przez 48 godzin.