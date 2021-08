Nowa "Usterka" jesienią w TTV. Powraca Dominik Strzelec

Łukasz Szewczyk

• Po krótkiej przerwie wraz z nowy, 14 sezonem "Usterki" powraca Dominik Strzelec.

• Program sprawdza rzetelność fachowców zajmujących się domowymi naprawami

Program "Usterka" to niezbędnik dla zainteresowanych remontami, a szczególnie fachowcami, których kulisy pracy - z przymrużeniem oka i dużą dawką humoru - czasami warto podglądać. W programie do aranżowanych awarii zapraszani są specjaliści, a ukryta kamera dokładnie śledzi każdy ich ruch.Obserwowani fachowcy naprawiają tytułowe "usterki" na wiele różnych sposobów i w szerokim przedziale cenowym, nie zawsze sumiennie, choć zdarzają się też tacy, którzy wykonują zlecenie bez zarzutu. Wszystkiemu przyglądają się prowadzący program, w tej roli między innymi powracający na antenę TTV, Dominik Strzelec.Seria licząca 30 odcinków zadebiutuje na antenie TTV już 6 września 2021 roku, premierowe odcinki emitowane będą od poniedziałku do czwartku o godz. 18:05. Wcześniej (22 i 29 sierpnia 2021 roku) stacja wyemituje zapowiedź sezonu. Program dostępny również będzie w serwisie Player.pl.