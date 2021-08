Szef Discovery: Nie mamy zamiaru sprzedawać TVN, mamy alternatywne plany

Łukasz Szewczyk

• Amerykański koncern medialny przekonuje, że nie zamierza sprzedawać telewizji TVN

• "Nie mamy zamiaru sprzedawać TVN ani odchodzić. Mamy alternatywne plany"

W tym tygodniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, nazywaną ustawą "Lex-TVN" oraz "Anty-TVN". Na początku września ustawą zajmie się Senat, następnie ustawa ponownie do Sejmu, później będzie musiał ją podpisać prezydent.W myśl zmian, o polską koncesję na nadawania sygnału telewizyjnego będą mogły ubiegać się podmioty zagraniczne pod warunkiem, że ich udział w spółce nie przekracza 49 procent. Dodatkowo o koncesję będzie mógł uzyskać podmiot z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem że nie jest zależny od osoby zagranicznej spoza EOG.Eksperci nie mają wątpliwości, że nowe przepisy uderzają w jeden podmiot medialny - amerykański koncern Discovery, który jest właścicielem telewizji TVN. Gdyby ustawa weszła w życie, Discovery będzie musiało wycofywać się z inwestycji w TVN. Czy tak się stanie?- powiedział agencji Associated Press Jean-Briac Perrette, prezes i dyrektor generalny Discovery. Przyznał, że ciągle liczy na pozytywne rozwiązanie całej sytuacji. Zaapelował do władz USA, Unii Europejskiej oraz krajów Europy o interwencje w sprawie "Lex-TVN, bo jego zdaniem niezależność mediów w Polsce znalazła się w "punkcie krytycznym".Kilka dni wcześniej amerykański koncern Discovery, właściciel TVN, zapowiedział, że podejmie kroki prawne wobec polskiego rządu za naruszenie polsko-amerykańskiego traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych. Z kolei międzynarodowe organizacje wyraziły swoje zaniepokojenie pogarszającym się stanem pluralizmu mediów w Polsce