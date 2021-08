TVN24 z holenderską koncesją na nadawanie. "To nie rozwiązuje problemu, ustawa uderza w TVN i wolność słowa"

Łukasz Szewczyk

• Jeśli KRRiT nie wyda decyzji w sprawie przedłużenia polskiej koncesji, TVN24 będzie kontynuowało nadawanie na koncesji holenderskiej

Oświadczenie Zarządu TVN S.A.

Zarząd telewizji TVN poinformował o uzyskaniu holenderskiej koncesji na nadawanie kanału TVN24. Przypomnijmy, że władze stacji od ponad 17 miesięcy czekają na przedłużenie obecnej koncesji, jednak KRRiT ze względów politycznych wciąż zwleka z wydaniem decyzji. Dodatkowo Sejm rozpoczął prace nad nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, nazywaną ustawą "Lex-TVN" oraz "Anty-TVN". Eksperci nie mają wątpliwości, że nowe przepisy uderzają w jeden podmiot medialny - amerykański koncern Discovery, który jest właścicielem telewizji TVN. Koncern Discovery już zapowiedział podjęcie kroków prawnych wobec Polski , z kolei szef Discovery zapowiada, że nie ma planów sprzedaży TVN Obecna koncesja TVN24 kończy się 26 września 2021 roku. Jeśli KRRiT do rej pory nie wyda decyzji o przedłużeniu koncesji, dalsze nadawanie umożliwi, zgodnie z polskim i unijnym prawem, koncesja holenderska. W przesłanym do mediów oświadczeniu (treść poniżej) zarząd TVN zaznacza, że to nie rozwiązuje sprawy. TVN24 jest telewizją satelitarną, więc może uzyskać prawo do nadawania na podstawie licencji innego kraju UE. Na podobnej licencji nie mogą jednak nadawać kanały naziemne, w tym przypadku TVN (koncesja do 14 kwietnia 2024 roku) czy TVN7 (koncesja do 25 lutego 2022 roku).