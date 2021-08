"Odbetonowani". Wspólna akcja Gazeta.pl i Fundacji Pracowni Zmiany

Łukasz Szewczyk

• Postępujący kryzys klimatyczny sprawia, że w wybetonowanych miastach trudno się żyje, a dodatkowo, dla wielu, takie rozwiązania nie są estetyczne.

• Celem wspólnej akcji serwisu Gazeta.pl oraz Fundacji Pracowni Zmiany stworzonej przez Miasto Jest Nasze, jest przygotowanie wizji przekształcenia przestrzeni publicznych w polskich miastach.

Dziennikarze Gazeta.pl wraz z przedstawicielami Fundacji Pracowni Zmiany zapytali mieszkańców różnej wielkości miast, czego oczekują od swoich straszących betonem i kostką placów. Ich odpowiedzi zostały przełożone na język komputerowej wizualizacji, dzięki czemu od dziś, 16 sierpnia 2021 r. do najbliższego piątku na łamach portalu będzie można oglądać pomysły na poprawę otoczenia w Skierniewicach, Wrocławiu, Białej Podlaskiej, Gdańsku i Warszawie. Pierwsza z nich dotycząca Skierniewic jest już dostępna . W ciągu najbliższych dni na Gazeta.pl będzie można zobaczyć wizualizacje kolejnych miast. Projektowi "Odbetonowani" towarzyszyć będzie również debata, która odbędzie się 19 sierpnia br. w Pawilonie Kamień w Warszawie. Wśród jej panelistów znajdą się: Patryk Strzałkowski - Redaktor naczelny Zielona.gazeta.pl, Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m.st. Warszawy, Agata Garstecka i Jacek Gęborys z inicjatywy Miasto Jest Nasze oraz Maciej Folta z Pracowni Zmiany. Nagranie ze spotkania udostępnione zostanie 20 sierpnia w portalu Gazeta.pl.- wyjaśnia Patryk Strzałkowski, Redaktor naczelny Zielona.gazeta.pl -- dodaje.Akcja "Odbetonowani" to kolejny projekt Gazeta.pl, który ma przeciwdziałać skutkom kryzysu klimatycznego. Serwis od lat stara się bowiem działać na rzecz środowiska i walki ze zmianami klimatu, do czego zespół serwisu zobowiązał się w "Deklaracji redakcyjnej 2021". Jako pierwszy portal horyzontalny w Polsce wyodrębnił dział dedykowany środowisku (Zielona.gazeta.pl), dzięki czemu czytelnicy i czytelniczki serwisu zyskują jeszcze więcej opartych na wiedzy naukowej treści z zakresu klimatu i środowiska. Dodatkowo, wiosną Gazeta.pl nawiązała partnerstwo z Koalicją Klimatyczną i Uniwersytetem Adama Mickiewicza oraz dołączyła do globalnej inicjatywy Covering Climate Now (CCNow), zrzeszającej kilkaset tytułów, w tym m.in.: AFP, Bloomberg, Al Jazeera, CBS News, Libération, Die Tageszeitung. Celem tej organizacji jest edukacja oraz tworzenie "bardziej świadomych historii o klimacie".