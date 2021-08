Czwarta edycja "Ninja Warrior Polska" jesienią w Polsacie. Nowe przeszkody

Łukasz Szewczyk

• Nowe przeszkody, wiele zwrotów akcji.

• Jesienią 2021 roku widzowie Polsatu ponownie będą śledzić zmagania najodważniejszych Polek i Polaków na słynnym torze "Ninja Warrior Polska".

W jesienne wtorkowe wieczory widzowie Polsatu ponowni będą kibicować najodważniejszym i najbardziej wytrzymałym z nadzieją, że w końcu wśród zawodników znajdzie się śmiałek, który dołączy do elitarnego i wąskiego grona zwycięzców Ninja Warrior. Do tej pory na słynną Górę Midoriyama wspięło się jedynie 9 osób na świecie.Czwarty sezon show "Ninja Warrior Polska" to - oprócz znanych nam emocji - wiele niespodzianek - zarówno dla uczestników, jak i widzów. Nowością w programie jest Power Tower. To 12-metrowa wieża, na której zawieszone są przeszkody, sprawdzające siłę mięśni i... odwagę. Ściga się na niej dwóch zawodników, którzy ukończyli tor eliminacyjny z najlepszym czasem. Ten, kto wygra wyścig, dostaje złoty bilet - gwarancję udziału w finale z pominięciem etapu półfinałowego. Ale to nie koniec nowych elementów w programie, dzięki którym emocje będą sięgały zenitu!Czwarty sezon to także nieprawdopodobnie silne kobiety, które zawzięte i bardzo zdeterminowane będą udowadniać na każdym kroku, że ninja może być kobietą. Wśród zawodników pojawią się ci, którym widzowie kibicują od pierwszej edycji show, jak i zupełnie nowe twarze, głodne sukcesu. Nie zabraknie gości specjalnych. Wśród nich znaleźli się: Joanna "Ruda" Lezar z zespołu Red Lips, wokalista Stanisław Karpiel-Bułecka, zawodnik MMA Jan Błachowicz czy aktor Wojciech Błach.Do walki o tytuł pierwszego polskiego Ninja i nagrodę pieniężną w postaci 150 tys. złotych zagrzewać będzie urocza prowadząca Karolina Gilon. Niezmiennie w roli komentatorów show zobaczymy Jurka Mielewskiego i Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego, który w tym sezonie zaskoczy widzów Telewizji Polsat również jako uczestnik nowej edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami".Premiera czwartej edycji "Ninja Warrior Polska" już 31 sierpnia 2021 roku na antenie Polsatu.Polską edycję show na licencji Dentsu Japan produkuje Jake Vision Production.