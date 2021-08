Mecz o Superpuchar Niemiec tylko na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

We wtorek, 17 sierpnia, o godz. 20.30 na stadionie Signal Iduna Park rozpocznie się mecz o Superpuchar Niemiec, w którym Bayern Monachium, obecny mistrz Niemiec, zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Niemiec, Borussią Dortmund. Spotkanie zapowiada się nie tylko jako emocjonujące starcie dwóch czołowych zespołów Bundesligi, lecz także najlepszych strzelców obu drużyn - Roberta Lewandowskiego oraz Erlinga Brauta Haalanda.W pierwszej kolejce Bundesligi, której mecze od obecnego sezonu aż do 2029 roku, będą transmitowane w Polsce wyłącznie w serwisie streamingowym Viaplay, Borussia Dortmund zachwyciła, pokonując aż 5:2 Eintracht Frankfurt, a Bayern kończył tę kolejkę z niedosytem - zremisował 1:1 z Borussia Moenchengladbach. Wyrównującą bramkę dla zespołu z Bawarii zdobył Robert Lewandowski, który tym samym ustanowił nowy rekord Bundesligi. W swoim siódmym sezonie z rzędu "Lewy" wpisał się na listę strzelców już w pierwszej kolejce - żaden inny zawodnik w historii ligi niemieckiej nie może pochwalić się podobną serią.Zakończone wynikiem 5:2 spotkanie Borussi Dortmund z Eintrachtem Frankfurt pokazało, że drużyna z Zagłębia Ruhry może być w tym sezonie jednym z najpoważniejszych kandydatów do tytułu mistrza Niemiec. Mecz był nie tylko pokazem doskonałej formy zespołu prowadzonego przez Marco Rose, lecz także popisem skuteczności oraz możliwości strzeleckich Erlinga Brauta Haalanda, który zdobył dwie bramki i zanotował trzy asysty. Obecnie norweski snajper postrzegany jest jako jedyny zawodnik potrafiący zagrozić dominacji Roberta Lewandowskiego w niemieckiej Bundeslidze.We wtorek, 17 sierpnia, obrońca trofeum Bayern Monachium, na stadionie Signal Iduna Park, zmierzy się z zespołem BVB. We wrześniu ubiegłego roku obie drużyny także starły się w meczu o Superpuchar Niemiec, w którym po niezwykle emocjonującej walce zwycięstwo 3:2 odnieśli Bawarczycy. Bayern to rekordzista, jeśli chodzi o liczbę zdobytych Superpucharów, ma ich osiem. Borussia Dortmund wygrywała to trofeum sześć razy.Mecz, który dla widzów Viaplay z Dortmundu skomentują Mateusz Borek i Marcin Borzęcki, rozpocznie się o godz. 20.30. Przed meczem, o godz.19.45, rozpocznie się przedmeczowe studio prowadzone przez Piotra Domagałę, którego ekspertami będą Michał Zachodny oraz Michał Zioło, dyrektor akademii piłkarskiej Łukasza Piszczka.