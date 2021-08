Starcia piłkarskich potęg z Włoch, Hiszpanii i Francji, ważne wyścigi F1 - wrzesień w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• We wrześniowej ofercie programowej ELEVEN SPORTS będą dominować rozgrywki czołowych lig piłkarskich i motorsport.

• Stacja pokaże na swoich antenach takie hity jak Juventus FC - AC Milan, Valencia CF - Real Madryt, Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais oraz Sporting CP - FC Porto.

Jedna z najlepszych lig piłkarskich na świecie, Serie A TIM, w tym roku jeszcze bardziej zyskała na atrakcyjności dzięki zdobyciu przez reprezentację Włoch mistrzostwa Europy. Na boiskach Serie A TIM można oglądać nie tylko piłkarzy reprezentacji Italii z Leonardo Bonuccim, Giorgio Chiellinim i Federico Chiesą na czele, ale również zagraniczne gwiazdy, jak choćby Cristiano Ronaldo, Álvaro Moratę, Zlatana Ibrahimovicia czy Lautaro Martíneza. Ważne role w swoich drużynach odgrywają także Polacy,w SSC Napoli iw Juventusie FC. Ich zespoły zmierzą się w najważniejszym wrześniowym meczu włoskiej ekstraklasy. Azzurri i Juve aspirują w tym sezonie do mistrzostwa kraju, a w ostatnich latach ich konfrontacje dostarczają mnóstwa emocji. Podobnie powinno być tym razem, bo jak pokazała poprzednia kampania, zwycięstwa w takich spotkaniach mają potem kluczowe znaczenie dla końcowego układu tabeli. Wielką atrakcją tego starcia będzie pojedynek Cristiano Ronaldo z Lorenzo Insigne. W trzech tegorocznych meczach pomiędzy tymi drużynami strzelili oni w sumie aż cztery z sześciu goli.We wrześniu ELEVEN SPORTS pokaże również spotkanie Juventusu FC z rewelacyjnym w poprzednich rozgrywkach AC Milanem oraz konfrontację broniącego tytułu Interu Mediolan z niezwykle groźną Atalantą Bergamo. Nie zabraknie także transmisji z udziałem klubów innych polskich zawodników, m.in. UC Sampdorii Bartosza Bereszyńskiego, ACF Fiorentiny Bartłomieja Drągowskiego i AS Romy Nicoli Zalewskiego.Najważniejsze transmisje Serie we wrześniu:• SSC Napoli (Piotr Zieliński) - Juventus FC (Wojciech Szczęsny), 12 września• Juventus FC (Wojciech Szczęsny) - AC Milan, 19 września• Inter Mediolan - Atalanta Bergamo, 26 wrześniaObecny sezon LaLiga Santander jest szczególnie ciekawy, bo obok Atlético Madryt, Realu Madryt i FC Barcelony w gronie poważnych kandydatów do mistrzostwa Hiszpanii są także inne kluby, takie jak Sevilla FC, Real Sociedad czy Villarreal CF. Ze sporymi nadziejami do zmagań przystąpiła również Valencia CF. We wrześniu wszystkie wspomniane zespoły zaprezentują się kibicom w aż czterech ligowych kolejkach. Widzowie ELEVEN SPORTS zobaczą w akcji Luisa Suáreza, Karima Benzemę, Memphisa Depaya, Youssefa En-Nesyriego, Gerarda Moreno, Alexandra Isaka i wiele innych gwiazd ligi hiszpańskiej. W najważniejszym meczu Valencia CF zmierzy się z Realem Madryt. Po stronie gospodarzy dużo będzie zależało od Carlosa Solera, który w ubiegłym sezonie miał udział w aż 21 golach strzelonych przez swoją ekipę. Z kolei fani Królewskich liczą na lidera ofensywy, Karima Benzemę, który w minionej kampanii zdobył 23 bramki i zanotował dziewięć asyst.Najważniejsza transmisja:• Valencia CF - Real MadrytCzy po pozyskaniu Leo Messiego Paris Saint-Germain zdominuje rozgrywki Ligue 1 Uber Eats? A może podobnie jak w poprzednim sezonie uniemożliwi mu to LOSC Lille lub któryś z innych groźnych rywali? Część odpowiedzi na te pytania kibice poznają we wrześniu, kiedy w ELEVEN SPORTS transmitowane będą mecze czterech kolejek ligi francuskiej. Głównym wydarzeniem tego miesiąca będzie starcie PSG z mierzącym w najwyższe cele Olympique Lyonnais. W barwach zespołu z Paryża obok Messiego wystąpią m.in. Neymar, Kylian Mbappé i Ángel Di María, którzy wspólnie z Argentyńczykiem stanowią obecnie prawdopodobnie najsilniejszą formację ofensywną na świecie. Z kolei w szeregach drużyny z Lyonu zagrają Houssem Aouar, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães i Moussa Dembélé, którzy tworzą jeden z najbardziej obiecujących kwartetów piłkarskich w Europie. Kto wypadnie lepiej podczas tej ekscytującej konfrontacji?We wrześniu w ELEVEN SPORTS transmitowane będą także spotkania z udziałem polskich zawodników występujących na francuskich boiskach, m.in.w Olympique Marsylia,w RC Strasbourg Alsace iw RC Lens.Najważniejsze transmisje:• AS Monaco (Radosław Majecki) - Olympique Marsylia (Arkadiusz Milik), 12 września• Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais, 19 wrześniaSporting CP zaliczył fantastyczny początek sezonu, ale droga do obrony mistrzostwa Portugalii jest jeszcze bardzo daleka. Główni rywale, FC Porto, SL Benfica i SC Braga, dotrzymują kroku ekipie Lwów i mają zamiar ją zdetronizować. Ekscytujące rozgrywki rozkręcą się na dobre we wrześniu i wówczas kibice dowiedzą się, jaki jest rzeczywisty układ sił w Liga Portugal. Największym hitem będzie konfrontacja Sportingu z Porto, a więc drużyn, które w 2021 roku przegrały w lidze w sumie tylko jeden mecz! Ich starcia należą do najważniejszych wydarzeń każdego sezonu piłkarskiego na Półwyspie Iberyjskim. Na murawie Estádio José Alvalade będzie można zobaczyć m.in. Pedro Gonçalvesa, Jovane Cabrala, Mehdiego Taremiego i Jesúsa Coronę.Najważniejsza transmisja:• Sporting CP - FC Porto, 12 wrześniaNowy sezon wyścigów Formula 1 wzbudza wielkie zainteresowanie, bo stawka kierowców jest bardzo silna i wyrównana. Kibice z uwagą śledzą przede wszystkim pojedynek Lewisa Hamiltona z Maksem Verstappenem o fotel lidera klasyfikacji generalnej. Brytyjczyk ma szansę na swój ósmy tytuł mistrza świata, a Holender może zapewnić sobie pierwsze trofeum w karierze. Walki o najwyższe lokaty nie odpuszczają również inni kierowcy, m.in. będący rewelacją tego sezonu Lando Norris, a także Sergio Pérez, Valtteri Bottas oraz Charles Leclerc. We wrześniu grupa pościgowa będzie miała aż trzy okazje, by odrobić straty do Hamiltona i Verstappena. We wrześniu grupa pościgowa będzie miała aż trzy okazje, by odrobić straty do Hamiltona i Verstappena. Kierowcy zmierzą się na Circuit Zandvoort podczas Grand Prix™ Holandii, na ulicznym torze w Soczi w trakcie Grand Prix™ Rosji oraz na legendarnej Monzy, gdzie odbędzie się Grand Prix™ Włoch. Szczególne emocje wzbudza ostatni ze wspomnianych wyścigów. Przed rokiem sensacyjnym zwycięzcą został we Włoszech Pierre Gasly, a pozostałe miejsca na podium wywalczyli Carlos Sainz i Lance Stroll. Czy ponownie uda im się przechytrzyć faworytów?Wyścigi F1:• FORMULA 1 DUTCH GRAND PRIX 2021, 3 - 5 września• FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2021, 10 - 12 września• FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIX 2021, 24 - 26 wrześniaWalka o mistrzostwo serii wyścigowej DTM jest w tym sezonie niezwykle zacięta. Formą zachwyca przede wszystkim Kelvin van der Linde, ale Liam Lawson, Maximilian Götz, Marco Wittmann i znany z występów w Formula 1® Alex Albon robią wszystko, by nie pozwolić mu na osiągnięcie wyraźnej przewagi. We wrześniu kierowcy będą ścigać się w Austrii na Red Bull Ring oraz w Holandii na TT Circuit Assen. Na obu torach jest dużo długich prostych, które umożliwiają zawodnikom osiąganie zawrotnych prędkości. Punkty zdobyte podczas tych zawodów będą miały fundamentalne znaczenie, bo zwycięzcy znajdą się w uprzywilejowanej sytuacji przed październikowym finiszem sezonu. Co ciekawe, podczas rywalizacji w Assen kibicom zaprezentuje się polsko-niemiecki zespół JP Motorsport, którego kierowcą jest Christian Klien.DTM (wyścigi Deutsche Tourenwagen Masters)• Red Bull Ring, 4 - 5 września• Assen, 18 - 19 wrześniaWe wrześniu cztery najlepsze zespoły PGE Ekstraligi powalczą o medale Drużynowych Mistrzostw Polski. Zaprezentują się w nich BETARD SPARTA Wrocław, MOJE BERMUDY STAL Gorzów, MOTOR Lublin i FOGO UNIA Leszno. Kibiców czeka mnóstwo emocji, bo w każdej z tych ekip jeżdżą zawodnicy światowego formatu, m.in. Maciej Janowski (Sparta), Bartosz Zmarzlik (Stal), Mikkel Michelsen (Motor) i Emil Sajfutdinow (Unia). ELEVEN SPORTS pokaże dwa z czterech starć półfinałowych rozgrywanych systemem mecz i rewanż, a także oba spotkania o brązowy medal, które zaplanowano na 19 i 26 września.PGE EKSTRALIGA (polska liga żużlowa)• półfinały, 5 i 12 września• mecze o brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski, 19 i 26 września