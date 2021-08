Wracają walki na gołe pięści. Gala BKFC 20 na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Pojedynki na gołe pięści elektryzują kibiców i przyciągają coraz większą publiczność.

• Najbliższa gala Bare Knuckle Fighting Championship na żywo w Fightklubie

Najbliższa okazja, aby zobaczyć mistrzów walk na gołe pięści już 20 sierpnia. Tego dnia w Mississippi Coast Coliseum w Biloxi zaplanowano dwudziestą galą BKFC, podczas której w pojedynku wieczoru rozstrzygną się losy mistrza organizacji w wadze koguciej.O to prestiżowe trofeum powalczą Johnny Bredford (5-1-0, 3 KO) z Reggiem Barnettem (6-1-0, 2 KO). Dla obu będzie to nie tylko starcie o pas, ale też rewanż za ich pierwszą potyczkę, która miała miejsce w czerwcu 2019 roku. Zacięty i emocjonujący pojedynek zakończył się wówczas jednogłośnym zwycięstwem Bredforda, które otworzyło mu drzwi do walki o mistrzostwo. Znany z agresywnego, lubianego przez publiczność stylu fighter, sięgnął później po pas, stracił go jednak w marcu 2021 roku na rzecz Data Nguyena. Ponieważ ostatni z nich opuścił jednak szeregi BKFC, tytuł zwakował, a już 20 sierpnia powalczą o niego właśnie Bredford i Barnett.Drugi z nich od wspominanej przegranej z "Brutalem" zanotował świetną serię trzech kolejnych zwycięstw, a w swojej ostatniej walce zastopował byłego bokserskiego mistrza świata, DeMarcusa Corleya. W Biloxi będzie chciał podtrzymać passę, przy okazji sięgając po tytuł mistrza świata BKFC.Na gali w Missisipi ciekawie zapowiada się również starcie debiutującego w Bare Knuckle Fighting Championship Alana Belchera, który w swoim pierwszym pojedynku zmierzy się z weteranem walk na gołe pięści, Tonym Lopezem. Blecher przez wiele lat był pretendentem do mistrzowskiego pasa w UFC, a przez całą karierę w tej organizacji wypracował znakomity bilans 18-8. W gronie zawodników, którzy w oktagonie musieli uznać jego wyższość są m.in. Michael Bisping, Patrick Cote, Jason MacDonald, Rousimar Palhares czy Wilson Gouveria.W Biloxi w jednej w dodatkowych walk zobaczymy ponadto m.in. starcie wagi ciężkiej: Quentin Henry (2-1-0, 1 KO) vs Jason Fishem (2-0, 2 KO). Henry w swojej ostatniej walce w BKFC przegrał z Chrisem Lebenem i będzie chciał wrócić na zwycięski szlak. Jego najbliższy rywal, legitymujący się 100% skutecznością zwycięstw odniesionych przez nokaut z pewnością, jednak nie planuje, aby ułatwić mu to zadanie.Gala Bare Knuckle Fighting Championship 20 już 20 sierpnia o godz. 2:00 na żywo w Fightklubie!