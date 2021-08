"Wikingowie" od września w Polsat Seriale

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2021 roku na antenie Polsat Seriale zadebiutują kutowi "Wikingowie"

• Jest to epicka seria opowiadająca o najodważniejszych i najbardziej brutalnie przerażających wojownikach w historii.

"Wikingowie" (tytuł oryginalny: "Vikings") to fenomen kulturowy. Jeden z najważniejszych seriali historycznych dekady, cieszący się popularnością wśród widzów na całym świecie i uznaniem krytyków, czego dowodem była m.in. nagroda Emmy, przyznana w 2020 roku. Twórcą pomysłu i jedynym scenarzystą tego dzieła był Michael Hirst ("Elizabeth", "Tudorowie"). Dzięki jego wybitnemu talentowi dramaturgicznemu "Wikingowie" to saga rodzinna, która opowiada niezwykłe historie z życia i epickie przygody najeźdźców i odkrywców z okresu Wieków Ciemnych. Ale "Wikingowi" to również serial poświęcony temu, w jaki sposób mieszkańcy Skandynawii ósmego wieku naszej ery - ostatni poganie - czcili starożytnych bogów, takich jak: Odyn, Thor, Freya i Loki. Ragnar twierdzi, że jest bezpośrednim potomkiem norweskiego boga Odyna, który, będąc bogiem wojowników poległych w bitwie, jest też bogiem ciekawości.Tytułowi "Wikingowie" w pierwszym sezonie koncentrują się na Ragnarze Lothbroku (Travis Fimmel), niespokojnym młodym wojowniku i człowieku rodzinnym, który tęskni za znalezieniem i podbiciem nowych ziem po drugiej stronie morza i uznaniem łupów za swoje własne. Rozpoczynamy naszą telewizyjną przygodę na początku epoki wikingów, naznaczonej najazdem na Lindisfarne w 793 roku. Jesteśmy świadkami dążenia Ragnara do zostania jarlem (hrabią) i inwazji na Anglię. Bohater musi prowadzić wojnę na polu bitwy i wewnątrz siebie, aby chronić swoją wolność, rodzinę i życie. Czy jego pragnienie, by odkrywać nowe królestwa, zostanie zaspokojone?Produkcja to galeria niesamowitych postaci, bohaterów zarazem okrutnych i wspaniałomyślnych, pełnych pasji - w znakomitej aktorskiej obsadzie. Travis Fimmel jako pierwszoplanowa postać, Ragnar Lothbrok - rolnik i wojownik wikingów, który chce złupić bogactwa, rzekomo, nieodkrytej krainy na Zachodzie. Inne równie mocne osobowości, fascynujące i pełne ludzkich sprzeczności, to: Katheryn Winnick jako Lagertha - żona Ragnara i wojowniczka, niezwyciężona w walce z tarczą, Clive Standen jako Rollo - brat Ragnara, odważny wojownik o nieposkromionych ambicjach, człowiek impulsywny, dziki, Jessalyn Gilsig jako Siggy - piękna i złowieszcza żona jarla Haraldsona, Gustaf Skarsgård jako Floki - utalentowany konstruktor okrętów i nieco szalony przyjaciel Ragnara, Gabriel Byrne jako jarl Haraldson, bezwględny władca osady rybackiej Kattegat, rodzinnych stron Ragnara, George Blagden jako Athelstan - anglosaski mnich, pojmany przez Ragnara podczas jego pierwszego najazdu na Anglię, Donal Logue jako król Danii, Horik, który dąży do przymierza z Ragnarem, by wykorzystać go w swoich politycznych intrygach, oraz Alyssa Sutherland jako księżniczka Aslaug, twierdząca, że pochodzi od mitycznej córki walkirii Brynhildry, druga żona Ragnara."Wikingowie" byli realizowani w latach: 2013 - 2020 jako wspólna produkcja kanadyjsko-irlandzka, której dystrybutorem był m.in. kanał History. W produkcję tego serialu byli zaangażowani uznani producenci filmowi i telewizyjni: James Flynn (nominowany do Oscara - znany z produkcji filmów: "Chrabia Monte Christo", "Zakochana Jane"), Morgan O'Sullivan ("Tudorowie"), John Weber (nagrodzony Emmy za serial "Opowieść podręcznej"), Sherry Marsh (nominowana do Emmy za serial "Pose"), Sheila Hockin (nagrodzona Emmy - "Opowieść podręcznej") oraz m.in. Alan Gasmer (nominowany do Emmy - "451 stopni Fahrenheita"). Reżyserii poszczególnych odcinków podjęli się: Johan Rench (1 - 3), współcześnie najlepszy reżyser teledysków, Ciaran Donnely (4 - 6), współtwórca sukcesu "Tudorów", i Ken Girotti (7 - 9), który ma w swoim dorobku wiele ważnych telewizyjnych produkcji ("Układy", "Daredevil", "Orphan Black"). Ogółem powstało sześć sezonów serialu "Wikingowie", prezentowanych z rosnącym zainteresowaniem. Na antenie kanalu Polsat Seriale pokazujemy ten przebój telewizyjny od początku.