6 sezon "Australijskich poszukiwaczy złota" w Polsat Viasat Explore

Łukasz Szewczyk

• Program "Australijscy poszukiwacze złota" ponownie zagości na kanale Polsat Viasat Explore.

• W nowym sezonie widzowie będą mogli śledzić siedem zespołów poszukiwaczy złota walczących z nieubłaganymi żywiołami - w tym z piekielnym upałem.

Ponad 150 lat temu, 5 lutego 1869 roku, w Australii odkryto największy samorodek złota na świecie. Bryła, nazwana "Welcome Stranger", leżała zaledwie 2,79 cm pod ziemią. Dwaj górnicy z Anglii, John Deason i Richard Oates, natknęli się na niego w Goldfields of Victoria, jednej z największych kopalni złota w Australii. Ważący ok. 73 kg samorodek był tak duży, że aby go zważyć, górnicy zmuszeni byli przełamać go na pół. W ferworze zdarzeń zapomnieli zrobić mu zdjęcie, więc przetrwał jedynie w formie rysunków. Sam "Welcome Stranger" też nie wytrzymał próby czasu - został stopiony i przekazany do Narodowego Banku Wielkiej Brytanii.Największy na świecie dotychczasowy samorodek złota również został znaleziony w Australii, w kopalni Beta Hunt w Kambaldzie, na południowym zachodzie kontynentu. Dzięki eksplozji górnik Henry Dole odkrył znalezisko w 2018 roku na głębokości 516 metrów. Mężczyzna znalazł nie tylko pojedynczą bryłę, ale i wiele pojedynczych kawałków, z których największy ważył około 90 kg. Potrzeba było trzech osób, aby wydobyć go na powierzchnię. Z tego znaleziska o wartości około 2,6 milionów dolarów aż 68% stanowiło czyste złoto. Dole i jego koledzy wydobyli z kopalni w sumie 40 samorodków, których łączna wartość przekroczyła 13 milionów dolarów. Dole skomentował odkrycie w następujący sposób: "Jestem górnikiem od 16 lat. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś takiego. Naprawdę wyjątkowe kawałki złota leżały na ziemi. Prawie się przewróciłem, patrząc na to... Zbieraliśmy je godzinami". Ponieważ fortuna została wydobyta na powierzchnię, wzmocniono ochronę na terenie kopalni, a samorodki przetransportowano w asyście uzbrojonych strażników. Samorodek został nazwany "King Henry" po swoim znalazcy i został kupiony przez najstarszą australijską mennicę - Perth Mint, która wystawiła go we własnym salonie wystawowym.Złoto można znaleźć nie tylko poprzez wydobycie, ale również za pomocą specjalistycznego wykrywacza metali. Największy z nich, Hand of Faith, został odkryty we wrześniu 1980 roku przez Kevina Hilliera w Kingower w stanie Victoria. Samorodek znajdował się w ziemi na głębokości zaledwie 28 cm. Jest on wart ponad 1 milion dolarów i obecnie znajduje się na wystawie w Bixoli w stanie Mississippi. Do dziś warto szukać złota za pomocą wykrywaczy metalu, bo nie tak dawno znaleziono 5-kilogramową bryłkę w kształcie rybiego ogona niedaleko Melbourne, w Ballarat. Znalazca, który ukrywał swoją tożsamość przed opinią publiczną, użył bardzo zaawansowanego, ręcznego wykrywacza metali, który potrafił wykrywać znacznie głębiej niż przeciętne wykrywacze. W ten sposób znalazł bryłę na głębokości 60 cm na terenie, który poszukiwacze skarbów wcześniej przeszukiwali już wielokrotnie.Sześć z 10 największych na świecie samorodków złota zostało znalezionych w Australii, nic więc dziwnego, że gorączka złota wciąż szaleje na tym kontynencie. Program "Australijscy poszukiwacze złota" podąża za siedmioma zespołami poszukiwaczy skarbów, którzy przy użyciu różnych metod przemierzają wiele obiecujących obszarów kontynentu.Premiera 6. sezonu 19 sierpnia o 21:00 na Polsat Viasat Explore. Kolejne odcinki w czwartki o tej samej porze.