Rodowicz, Majewska, Cugowski i Paszt trenerami trzeciej edycji "The Voice Senior" TVP2

Łukasz Szewczyk

• Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski dołączyli do Alicji Majewskiej i Witolda Paszta w nowej odsłonie muzycznego talent show telewizyjnej Dwójki z udziałem seniorów.

Jurorzy trzeciej edycji „The Voice Senior” / fot. Jan Bogacz / TVP

Właśnie ruszyły nagrania trzeciej edycji "The Voice Senior", w której osoby po 60. roku życia mogą zaprezentować swój muzyczny talent na wielkiej scenie przed wielomilionową publicznością oraz trenerami programu. Po raz pierwszy występy seniorów oceniać będą królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz oraz właściciel najbardziej charyzmatycznego głosu w Polsce - Piotr Cugowski. Już po raz trzeci w trenerskim składzie zobaczymy Alicję Majewską. W nowej odsłonie nie zabraknie także Witolda Paszta, który dołączył do programu w ubiegłym sezonie.Dla uczestników programu muzyka to nie tylko pasja ale także najlepszy sposób na wyrażanie emocji. A tych nie zabraknie podczas Przesłuchań w Ciemno, odcinka półfinałowego oraz Wielkiego Finału, w trakcie którego zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS."The Voice Senior" to nie tylko dojrzałe głosy ale również często poruszające życiowe historie uczestników, które przybliżą nam prowadzący show - Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.Przypomnijmy, że pierwszą edycję programu wygrały Siostry Szydłowskie. Barbara Parzeczewska okazała się bezkonkurencyjna i to ona, decyzja widzów, zwyciężyła w drugiej odsłonie show.Trzecia edycja "The Voice Senior" od stycznia 2022 w TVP2.