Reality-show "Instaidolki" jesienią w Puls 2. Polskie boginie internetu w trudnych sytuacjach

Łukasz Szewczyk

• Są przebojowe, wiedzą czego chcą, a w social mediach śledzą je tysiące followersów. Ale czy rzeczywiście wiemy o nich wszystko?

• We wrześniu na antenie Puls 2 zadebiutuje nowe reality-show "Instaidollki".

W nowym programie Puls 2 "Instaidollki" poznamy 24 polskie boginie internetu - w sytuacjach, z którymi na co dzień mierzy się wiele osób, jednak nie instagramerki wiodące wygodne życie. Tu nie będzie egzotycznych wyjazdów, szalonych imprez, drogich samochodów, markowych ciuchów i pięknych zdjęć. Zobaczymy za to bohaterki w obliczu wyjątkowo trudnych dla nich zadań do wykonania - wielka fanka owoców morza weźmie się za patroszenie ryb, singielka stanie w obliczu pracy w rodzinie wielodzietnej, a amatorka pięknych kwiatów, z którymi uwielbia się na co dzień fotografować, podejmie się pracy przy obieraniu roślin z liści i kolców. Wszystko zostanie uwiecznione bez filtra. Jak zniosą to instagramerki?W każdym z 12 odcinków wystąpi para rywalizujących ze sobą dziewczyn. Wśród uczestniczek znajdą się m.in. Maluba, Ann Bizzare, Nicki Queen, czy Dagmara Szewczyk. Ich poczynania będzie śledzić wyjątkowe jury: część z nich nie ma pojęcia co to social media, a "hashtag to chyba coś dziwnego do jedzenia", wiodą zwyczajne życie i lubią komentować rzeczywistość. Kryteria, którymi będą się kierować podczas ocen bohaterek znane są tylko im. Jak zapowiadają twrócy będzie pot, będą łzy, nie zabraknie też zabawnych i wzruszających momentów - słowem: wachlarz emocji w każdym odcinku.Za produkcję programu odpowiada ZPR Media - członkowie zespołu, którzy pracują przy "Instaidollkach", to doświadczeni twórcy telewizyjni, którzy pracowali m.in. przy programach Izabeli Janachowskiej i Mai Sablewskiej oraz przy tak znanych formatach jak "Hell's Kitchen", "Twoja twarz brzmi znajomo" czy "I nie opuszczę Cię aż do ślubu".