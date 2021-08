"Family Food Fight. Pojedynek na smaki" od września w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Nowy program kulinarny "Family Food Fight. Pojedynek na smaki" w Polsacie

• W szranki o tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce oraz 100 tysięcy złotych staną drużyny z całego kraju.

• Ich zmagania ocenią jurorzy Ewa Wachowicz, Piotr Gąsowski oraz Adam Borowicz.

Piotr Gąsowski, Ewa Wachowicz i Adam Borowicz jurorami "Family Food Fight. Pojedynek na smaki" / Fot. Polsat

"Family Food Fight. Pojedynek na smaki" w Polsacie / Fot. Polsat

Studio programu "Family Food Fight. Pojedynek na smaki" / Fot. Polsat

W nowym programie drużyny składające się z członków rodziny podejmą się trudnych kulinarnych wyzwań. Małżeństwa z nastoletnimi dziećmi, kuzyni, którzy występem w programie chcą zrobić przyjemność swojemu dziadkowi, bracia, którzy poza tym, że razem gotują tworzą wspólnie zespół disco polo, czy kuzynki z koła gospodyń wiejskich. Wszyscy z nich kochają gotować, ale nie sami tylko właśnie z najbliższymi. Nie od dziś wiadomo przecież, ze czas spędzony na wspólnym przygotowywaniu posiłków to jedna z największych przyjemności.W każdym odcinku rodziny otrzymają dwa zadania. W pierwszym rywalizować będą o specjalnie przywileje, w drugim stawką będzie dalszy udział w programie. -- zdradza Ewa Wachowicz, jurorka programu. Aby wygrać Family Food Fight potrzeba techniki, współpracy, stalowych nerwów - ale przede wszystkim serca, które wkłada się w przygotowanie posiłków. Stawką jest 100 000 złotych i tytuł najlepiej gotującej rodziny w Polsce."Family Food Fight. Pojedynek na smaki" to chwile szczęścia, rodzinne sprzeczki, przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie i przede wszystkim wielka celebracja wspólnego gotowania i spożywania posiłków. W programie nie zabraknie gości specjalnych, wśród nich szef kuchni Aleksander Baron, cukiernik Tomasz Deker czy zwycięzca pierwszej polskiej edycji "Top Chef" restaurator Martin Gimenez Castro.Kulinarne popisy uczestników oceni jury: Ewa Wachowicz, Piotr Gąsowski i Adam Borowicz. To oni spróbują każdego dania, będą porównywać przepisy i pytać o rodzinne sekrety, dawać profesjonalne rady, ale również w swoich ocenach kierować się sercem. Ewy Wachowicz, to znana autorka książek kucharskich, doświadczona jurorka, właścicielka restauracji i gospodyni jednego z najpopularniejszych programów kulinarnych w Polsce - "Ewa Gotuje". Piotr Gąsowski, aktor i prezenter telewizyjny, prowadzący uwielbianego przez widzów formatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Prywatnie pasjonat gotowania. Trzecie miejsce przy jurorskim stole zajmie Adam Borowicz - wygadany, brodaty ślązak, znany z autorskich programów kulinarno-podróżniczych i wielkiego serca do gotowania.Program "Family Food Fight. Pojedynek na smaki" na zlecenie Telewizji POLSAT produkuje firma Endemol Shine Polska. Produkcja została zrealizowana we współpracy z Partnerami: marką Amica, Gerlach S.A., OSM Piątnica, Sokołów oraz Stella Pack SA, właścicielem marki Stella.