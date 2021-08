Nowy sezon włoskiej Serie A w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend w ELEVEN SPORTS wystartuje nowy sezon Serie A TIM.

• W nadchodzących rozgrywkach stacja pokaże na swoich antenach mecze z udziałem Interu Mediolan, Juventusu FC, AC Milanu, SSC Napoli, Atalanty Bergamo, AS Romy i innych czołowych włoskich drużyn.



Plan transmisji na pierwszą kolejkę sezonu 2021/22 Serie A TIM w ELEVEN SPORTS:

Oczekiwania przed nowym sezonem są bardzo duże, bo większość piłkarzy reprezentacji Włoch, która w lipcu wywalczyła mistrzostwo Europy, występuje na co dzień w Serie A TIM. Kibice zobaczą w akcji m.in. Leonardo Bonucciego, Giorgio Chielliniego, Federico Chiesę, Ciro Immobile i Lorenzo Insigne. Nie zabraknie również zagranicznych gwiazd, takich jak Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Edin Džeko czy Lautaro Martínez, a także kilkunastu Polaków zna czele. W rozpoczynających się rozgrywkach uwaga fanów skupi się przede wszystkim na Interze Mediolan, który pod wodzą nowego trenera, Simone Inzaghiego, będzie bronić tytułu mistrzowskiego zdobytego po raz pierwszy od 11 lat. Za głównych rywali Nerazzurrich uznaje się liczący na odzyskanie dominacji we Włoszech Juventus FC i odbudowujący swoją potęgę AC Milan. Wysokie aspiracje mają także inne silne zespoły, m.in. SSC Napoli, Atalanta Bergamo, S.S. Lazio oraz AS Roma, której szkoleniowcem został słynny José Mourinho.W najbliższy weekend ELEVEN SPORTS pokaże komplet dziesięciu meczów pierwszej kolejki nowego sezonu ligi włoskiej. Rozgrywki zainauguruje sobotnia konfrontacja aktualnego mistrza, Interu Mediolan, z Genoą CFC, którą na żywo ze Stadio Giuseppe Meazza skomentują Piotr Dumanowski i Dominik Guziak. Gospodarze wygrali sześć ostatnich spotkań z ekipą z Genui, strzelając w sumie aż 21 goli i nie tracąc ani jednego. Tym razem ich defensywa będzie musiała upilnować m.in. nowego napastnika gości Aleksandra Buksę. Hitem niedzieli będzie wyjazdowe starcie Juventusu FC z Udinese Calcio, w którym Wojciecha Szczęsnego i spółkę ponownie po dwóch latach przerwy poprowadzi Massimiliano Allegri. Inauguracyjną serię gier zakończy poniedziałkowy szlagier UC Sampdoria - AC Milan. Jedną z jego atrakcji będą z pewnością pojedynki Bartosza Bereszyńskiego z debiutującym w ataku Rossonerich Olivierem Giroud. Ten mecz również prosto ze stadionu relacjonować będą Piotr Dumanowski i Dominik Guziak.Sobota (21 sierpnia):• godz. 17.00 Wywiad z Bartoszem Bereszyńskim (Eleven Sports 1)• godz. 18.25(Eleven Sports 1, studio od 17:30), Ekomentarz ze stadionu: Piotr Dumanowski i Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• godz. 18.25(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• godz. 20.40(Eleven Sports 1, studio od 20:25)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica,studio: Mateusz Majak, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• godz. 20.40(Eleven Sports 2)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj KrukNiedziela (22 sierpnia):• godz. 18.25(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 18.25(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• godz. 20.40(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski i Dominik Guziak• godz. 20.40:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Mikołaj KrukPoniedziałek (23 sierpnia):• godz. 18.25(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• godz. 20.40(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz ze stadionu: Piotr Dumanowski i Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski