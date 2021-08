Nowy dekoder 4K w Polsat Box. Telewizja satelitarna oraz IPTV w jednym

Łukasz Szewczyk

• Od września Cyfrowy Polsat zmienia się w Polsat Box, a do oferty wejdzie nowy dekoder 4K z nowym pilotem Bluetooth

• Funkcja DUO umożliwia podłączenie tego samego dekodera zarówno do telewizji satelitarnej, jak i kablowej IPTV.

Dekoder 4K w Polsat Box / Fot. Grupa Polsat Plus

Pilot do dekodera polsat box 4K / FOt. Grupa Polsat Plus

Nowy dekoder 4K w Polsat Box

Dekoder polsat box 4K zapewni dostęp do rozrywki oraz możliwość oglądania wybranych kanałów i treści w jakości 4K. -- mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Grupa Polsat Plus.Do obsługi dekodera będzie służył nowy. Dzięki technologii Bluetooth gwarantującej dużą szybkość i zasięg działania, dekoderem będzie można płynnie sterować, niezależnie od tego, gdzie się znajduje - równie dobrze może stać w zamkniętej szafce czy innym pomieszczeniu.to całkowicie nowe rozwiązanie w Polsce. Pozwoli podłączyć dekoder zarówno do sygnału z anteny satelitarnej, jak i telewizji kablowej IPTV dostępnej przez Internet (usługa działa z Internetem stacjonarnym Plusa, Internetem szerokopasmowym Netii i Orange o min. prędkości 8 Mb/s dla kanałów w jakości HD i min. 25 Mb/s dla kanałów w jakości 4K). Między technologiami będzie można swobodnie przełączać się w dowolnym momencie, w ramach jednego i tego samego swojego pakietu programowego.