Łukasz Szewczyk

Jubileuszowy koncert TVN24 także w WP, na Onet.pl oraz Gazeta.pl

• Trwa Top of the Top Sopot Festival.

• Trzeci dzień to jubileuszowy koncert #Nasze20lecie zorganizowany w związku z obchodami rocznicy powstania TVN24.

• Wydarzenie poza emisją w TVN i Playerze będzie również dostępne w streamingu na portalach Onet.pl, WP, Gazeta.pl, jako wyraz solidarności mediów w obecnej sytuacji.

Fot. TVN