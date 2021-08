Polsat Games pokaże na żywo zawody Red Bull Roof Ride w Katowicach

Łukasz Szewczyk

• Polsat Games z impetem rozpoczyna drugą połowę sierpnia.

• Hitem będzie sobotnia transmisja z zawodów Red Bull Roof Ride w Katowicach z udziałem gwiazd światowego freestyle MTB - braci Dawida i Szymona Godźków.

Zawody Red Bull Roof Ride w Katowicach to jeden z przystanków tegorocznego Pucharu Świata w rowerowym freestyle'u. Na specjalnie wybudowanym torze, usytuowanym tuż obok legendarnej hali "Spodek", rywalizować będą największe gwiazdy tej widowiskowej dyscypliny. W Katowicach Polskę reprezentować będą Dawid i Szymon Godziek. Pochodzący z pobliskiego Suszca bracia to prawdziwe gwiazdy sportów ekstremalnych oraz stali bywalcy prestiżowych imprez na całym świecie. Polsat Games jest oficjalnym partnerem medialnym Red Bull Roof Ride w Katowicach. Zawody będzie można śledzić na antenie tej stacji na żywo w sobotę 21 sierpnia w godzinach 15:00 - 17:45, a na miejscu pracować będzie kilkuosobowy zespół redakcyjny. Od kilku dni na profilu Polsatu Games na Facebooku trwa też zabawa, w której widzowie mogą zdobyć podwójne zaproszenie do strefy VIP katowickich zawodów oraz wyjątkowe gadżety sygnowane logo organizatora.Przez cały sierpień na antenie Polsatu Games widzowie mogą liczyć na ogrom esportowych emocji na żywo. Wraz z zakończeniem Mistrzostw Polski w League of Legends, rozpoczęła się walka w prestiżowym turnieju European Masters z udziałem polskich drużyn oraz krajowych zawodników, reprezentujących barwy zespołów z zagranicy. Równolegle trwa też batalia w League of Legends European Championship czyli Klubowych Mistrzostwach Europy w najpopularniejszą grę sieciową świata. Tu również pierwszoplanowe role odgrywają polscy gracze, z których najbardziej znany jest Marcin "Jankos" Jankowski, który w styczniu otrzymał tytuł Esportowca Roku w dorocznym Plebiscycie Przeglądu Sportowego i Polsatu. Druga połowa sierpnia i początek września to także kulminacja emocji związanych z Rainbow Six Polish Masters. W najbliższych tygodniach na antenie Polsatu Games premierę będą miały również nowe odcinki publicystyczno-rozrywkowego talk-show "Faux Paux" autorstwa duetu Radosław Nałęcz i Tadeusz Zieliński.