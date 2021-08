Do zespołu producentów Telewizji Polsat dołącza Pascal Litwin

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat wzmacnia ekipę producentów.

Pascal Litwin przez ostatnie 7 lat pracował w Rochstarze, gdzie zdobył doświadczenie producenta kreatywnego i reżysera - współpracując przy największych programach rozrywkowych, realizowanych na zlecenie Telewizji Polsat, TVN czy TVP.Pascal Litwin pierwsze telewizyjne kroki stawiał w Endemol Shine, współtworząc m.in. pierwszą edycję programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dla Polsatu. Od 2014 roku do 2021 roku - związany był z firmą Rochstar, gdzie pełnił funkcje reżysera, II reżysera, reżysera montażu oraz kierownika postprodukcji. Z ramienia producenta współpracował z Telewizją Polsat przy następujących programach: "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami", "Story of my life. Historia naszego życia", "World of Dance Polska" czy "The Four. Bitwa o sławę".u - mówi Nina Terentiew, członek zarządu, dyrektor programowy Telewizji POLSATPascal jest Absolwentem Instytutu Dziennikarstwa na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.