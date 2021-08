Grupa Kino Polska TV stawia na rozwój produkcji własnych. Zespół wzmacnia Małgorzata Łupina

Łukasz Szewczyk

• Z początkiem września 2021 roku do zespołu Kino Polska TV SA dołączy Małgorzata Łupina.

• Obejmie stanowisko Dyrektor Programowej i ds. Produkcji Telewizyjnej

• Będzie odpowiedzialna za strategię programową wszystkich kanałów Grupy Kino Polska TV oraz rozwój produkcji własnych nadawcy.

- komentuje Levent Gültan, Członek Zarządu Kino Polska TV SA odpowiedzialny m.in. za programming.Małgorzata Łupina to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży telewizyjnej. Przez ostatnich 20 lat pracowała w Grupie TVN (obecnie TVN Grupa Discovery). Ostatnio pełniła tam funkcję Dyrektora Działu Kanałów Tematycznych Lifestylowych i odpowiadała m.in. za strategię rozwoju takich kanałów TVN Grupy Discovery, jak TVN Style, HGTV, Travel Channel, Food Network, TLC i Discovery Life. Wcześniej kierowała też m.in. kanałem TVN Turbo.Do największych osiągnięć Małgorzaty Łupiny należą m.in. obecna pozycja rynkowa kanału TVN Style, rebranding kanału TVN Meteo Active na HGTV oraz wiele autorskich formatów i programów telewizyjnych TVN Grupy Discovery, które powstały pod jej nadzorem merytorycznym. Należą do nich m.in. takie produkcje, jak: "Sekrety chirurgii", "Życie bez wstydu", "Co nas truje", "Sablewskiej sposób na modę", "Apetyt na miłość", "Sexy kuchnia Magdy Gessler", "Niezwykłe Stany Prokopa", "Jestem z Polski", "Domowe rewolucje" i wiele innych. W 2017 roku Małgorzata Łupina z sukcesem uruchomiła pierwszy w Europie kanał HGTV. Małgorzata Łupina jest również autorką wielu nagradzanych na polskich i światowych festiwalach filmów dokumentalnych, m.in. "Prasowanie piersi", "Obsesja doskonałości" czy "Himilsbach. Prawdy, bujdy, czarne dziury".Małgorzata Łupina przejmie część obowiązków Beaty Ryczkowskiej, która w lipcu 2021 roku zakończyła współpracę z Kino Polska TV SA. Do Małgorzaty Łupiny będą raportować bezpośrednio dyrektorzy programowi kanałów Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV oraz FilmBox.Grupa Kino Polska TV to jedna z wiodących grup medialnych w Polsce, zajmująca się dystrybucją i produkcją treści dla telewizji, na platformy VOD, do serwisów streamingowych oraz kin, a także sprzedażą licencji programowych. Jest również nadawcą tematycznych kanałów telewizyjnych, dystrybuowanych w naziemnej telewizji cyfrowej, w sieciach kablowych i na platformach satelitarnych. W portfolio Grupy znajdują się m.in. takie kanały telewizyjne, jak: Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Gametoon i kanały marki FilmBox.